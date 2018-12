Na most u metra Vltavská se vrátila auta, jezdí pouze středem

Auta do 3,5 tuny se na most vrátila ve čtvrtek po poledni.

„Řidiči budou jezdit středem mostu tak, aby bylo zajištěno jeho rovnoměrné zatěžování a nedocházelo k dalšímu poškozování kritického pole číslo 4.

Doprava se na most vrátila poté, co byl most podepřen a proběhli na něm zatěžovací zkoušky. Poté byla do mostu osazena nová čidla, která budou monitorovat případné změny v mostní konstrukci.

Technická správa komunikací most uzavřela 23. října kvůli prasklinám v konstrukci. Opatření se dotklo nejen automobilů, ale i městské hromadné dopravy. Tramvajoválinka číslo 14 je do odvolání odkloněna.

Omezení by mělo trvat do poloviny ledna, kdy TSK most podepře speciální konstrukcí. Ta také dovolí návrat tramvají pod most.

Část mostu byla uzavřena ze dne na den v polovině října. Kontrola objevila praskliny v konstrukci.

VIDEO: Špatný stav zavřel od půlnoci z úterý na středu most u metra Vltavská

Návrat aut na most dovolily výsledky zatěžkávacích zkoušek.