Most u metra Vltavská se musí zbourat, podepřením se získá čas na nový projekt

„Neplánujeme opravu, protože v tuto chvíli by ta oprava byla neperspektivní. Budeme připravovat projektovou dokumentaci a vysoutěžíme projektanta na stavbu nového mostu,“ vyjádřila se mluvčí TSK Barbora Lišková.



I přes to, že TSK plánovala opravu mostu, jeho životnost by podle Liškové už nebyla tak dlouhá a rozhodnutí je čistě ekonomické.

„To zajištění nám pomůže potom i při demolici a postaví se most nový. Je to ale otázka několika let,“ dodala Lišková. Nyní TSK provede rychlé podepření mostu a postupně jej zajistí během jednoho nebo dvou měsíců více, aby vydržel a mohl by být čtyřicet let starý most v provozu.

Lišková také zmínila, že most bude podepřený po celou dobu, než se začne stavět nový. Provoz pod ním i na něm bude obnoven, budou však zavedena opatření, třeba snížení rychlosti při průjezdu.