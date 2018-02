VIDEO: Mufloni z pražské křižovatky čelili útokům psů i střelbě z kuše

Mufloni byli v Kunratickém lese uměle vypuštěni v 60. letech. Se zvyšujícím se počtem lidí a pobíhajících psů našli útočiště v blízkém areálu Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).



„Mufloni rychle pochopili, že jim je nejlépe za plotem, takže se k nám přestěhovali. Také tu přivádí na svět mláďata, první se narodí zhruba za měsíc,“ řekla Věra Adámková, přednosta Pracoviště preventivní kardiologie v IKEM.



Zvířata zpestřují život místním pacientům a zároveň jsou užitečná i co se týká údržby trávy, kterou spasou dříve, než stihne přerůst.

Kromě klidu mufloni u nemocnice často přijdou i na něco k snědku. Pražští lesníci krmení raději nedoporučují, ale v krajním případě jim lze dát mrkev nebo jablko.



„Suché pečivo bychom viděli neradi. Pokud by se ho přejedlo, hrozilo by překyselení žaludku a zvíře by mohlo uhynout,“ uvedl vedoucí střediska Ekologická výchova Lesů hlavního města Prahy Václav Nejman.

Pytláci s kuší

Přítomnosti muflonů si všimli také pytláci. Před osmi lety zaměstnanci nemocnice objevili na pozemku asi dvě desítky muflonů, které někdo zabil kuší. Loni v dubnu zase zaběhnutý pes zabil osm muflončat a časté bývají také srážky aut a sanitek se stádem muflonů.

V současnosti je v areálu nemocnice asi šedesát kusů zvěře a jejich počet musí být regulován.

„Pracovníci Lesů hlavního města Prahy muflony odchytávají pomocí narkotizační zbraně a odvážejí za město. Cílový stav populace by se měl pohybovat okolo dvaceti až třiceti kusů,“ dodal Nejman.