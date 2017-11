Mladá žena natočila onanujícího muže v metru, pak ho přelstila

Muž si proti ženě sedl 29. září ve stanici Muzeum do vlaku směřujícího na Prosek. Nejprve se jevil jako spořádaný cestující, což mu ale vydrželo pouze do stanice Nádraží Holešovice.

Když se z ní souprava rozjela, začal exhibovat.

„Rozepnul poklopec, kterým posléze vystavil na odiv svůj penis, a začal se ukájet. Při tom se navíc tvářil, jako že on nic. Ženě bylo toto jeho počínání krajně nepříjemné, pročež se snažila dotyčného absolutně ignorovat. To vydržela až do stanice Prosek, kde chtěla ze soupravy vystoupit. Postavila se ke dveřím, kdy to samé udělal i zmiňovaný erotik,“ informoval pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Asi třicetiletý muž se ukájel před mladou ženou v metru. (29. září 2017)

Žena pak vsadila na trik, když nechala muže vystoupit jako prvního a sama zůstala v soupravě.

Nestyda si až pozdě uvědomil, že vystoupil bez svého objektu touhy, a souprava se znovu rozjela.

„Zhrzený erotik se pouze zmohl na to, že popoběhl s odjíždějící soupravou a zoufale při tom klepal na okno vagonu, za kterým stála vyděšená žena,“ popsal situaci policejní mluvčí.

Mladá žena stihla ještě v soupravě dotyčného natočit na mobilní telefon a záznam pak předala policistům, kteří získali i kamerové záznamy ze stanice metra.

Videonahrávky však dosud k vypátrání exhibicionisty nevedly, proto policisté žádají veřejnost o ztotožnění muže, popřípadě i místa jeho pobytu. Veškeré informace mohou lidé sdělit na lince 158. Policisté případ prošetřují pro podezření z trestného činu výtržnictví, za který muži hrozí až dva roky vězení.