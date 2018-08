VIDEO: Co čumíš, řekl muž cestujícímu v metru. Pak ho zbil pěstmi

Bezpečnostní kamery zachytily napadení 10. srpna okolo deváté hodiny večer.

„Poškozeného při čekání na metro bezdůvodně napadl útočník, který tam přišel se ženou. Měli s sebou kočárek i s dítětem,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Poškozený uvedl, že se na něj útočník otočil se slovy: „Co čumíš.“ Na to mu cestující odpověděl: „Proč bych nečuměl.“ Vzápětí ho muž napadl pěstmi do obličeje. V jednu chvíli muži v zápalu boje málem spadli do kolejiště.

Útočník se ženou i s kočárkem poté nastoupili do metra a odjeli na zastávku Strašnická.

„Podle oznamovatele byl útočník nejspíš pod vlivem drog. Tedy by to mohl být narkoman,“ dodal Daněk.

Útočník je podezřelý z výtržnictví a ublížení na zdraví, za to mu hrozí až tři roky vězení. Jestliže muže nebo ženu s kočárkem na záběrech poznáváte, kontaktujte policejní linku 158.