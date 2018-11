Na honech postřelili tři myslivce. Jeden nemá prsty, dalšímu trefili hýždě

Hlášení o střelném poranění myslivce během naháňky na divoká prasata přijali záchranáři v sobotu celkem tři během pouhé půlhodiny. První případ se stal před druhou hodinou odpoledne na Kolínsku.

„Záchranáři přijali informaci o muži, který to od svého kolegy střelce schytal do hýždí. Pacientovi bylo zranění ošetřeno a byl přepraven do vinohradské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Policisté případ vyšetřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. „Součástí vyšetřování bude i zkoumání, zda nebyly porušeny důležité povinnosti týkající se bezpečnosti střelby,“ uvedla mluvčí středočeské policie Martina Fejfarová.

Dalším případem se zabývají kutnohorští policisté, kteří o několik desítek minut později přijali hlášení o muži postřeleném do nohy a ruky.

Poslední případ postřelení se ve stejnou dobu stal na Příbramsku. Podle informací iDNES.cz byl jeden z myslivců zasažen do ruky odraženou střelou.

„Muž byl zasažen do horní končetiny, při čemž mu byly amputovány dva prsty. Pacient byl zajištěn a rychle transportován na oddělení plastické chirurgie vinohradské nemocnice,“ dodala Effenbergerová.

Také tento incident kriminalisté šetří pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za který hrozí až čtyři roky vězení.