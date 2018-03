Písmo jako z komiksu a chyby. Studenti protestují proti výzdobě gymnázia

„Považujeme za nepřijatelné, aby první, co návštěvníci gymnázia spatří, byly nápisy fontem Comic Sans, kterému se designéři i veřejnost smějí pro jeho dětinskost a nadměrné používání,“ je uvedeno v prohlášení petice.

Petice od minulého týdne nasbírala přes pět set podpisů a obsah písma, které bylo vytvořeno v roce 1994 pro operační systém Microsoft, sklidil kritiku také na internetu.

„Tak si to shrňme: Comic Sans, spojovník namísto pomlčky, „skloňování“ a k tomu ještě mezera před třemi tečkami. Celkem slušné skóre, na gympl,“ uvedl pod příspěvkem jeden z uživatelů Facebooku.

Iniciátorem petice je Tomáš Vojtíšek, devatenáctiletý student 4.F. Podle něj studují na gymnáziu i budoucí výtvarníci, grafici i architekti, kteří by se bývali přes Studentský parlament rádi k písmu vyjádřili. „Problém je, že studenty z vedení školy nikdo neoslovil,“ uvedl.

Nápis se jménem školy a několika hesly škola vyrobila v rámci modernizace interiéru. Stejný font navíc škola používá na úředních dokumentech, jako jsou potvrzení o studiu, nebo žádosti o individuální plán.

Podle výtvarníka a písmomalíře Jana Šimsy není výběr zvoleného písma pro školu ideální.

„Tento typ písma není mezi grafiky považován zrovna za kvalitní. Používá se především, když si z něčeho děláte legraci, nebo do komiksu. Do orientačního systému budovy školy určitě nepatří, možná jen do školky,“ myslí si Šimsa, který na Vysoké škole uměleckoprůmyslové studuje grafiku.

„V pondělí jsem se sešel s ředitelem, podle kterého bude mít škola nové písmo, kterým se bude prezentovat. Bylo mi řečeno, že připravovaný font by byl na vylisování složitý, proto asi školní architekt použil font Comic Sans,“ řekl iDNES.cz Vojtíšek.

Podle Vojtíška nápisy zůstanou obsahově stejné, jen budou upraveny pravopisné chyby, kterým se vysmívali lidé na internetu.

„Pro nás studenty i pro vedení školy je to poučení do budoucna a doufám, že budeme více společně komunikovat. Gymnázium mám rád, ale myslím si, že je důležité se ozvat, když s něčím nesouhlasím,“ dodal Vojtíšek.