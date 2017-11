VIDEO: Začala stavba eskalátoru na Veleslavíně, uzavře další vstup do metra

Omezení v metru Linka metra A Muzeum - opravy nástupiště potrvají do 13.12. Následné se uzavře 3.1 2018 uzavře druhá kolej.



opravy nástupiště potrvají do 13.12. Následné se uzavře 3.1 2018 uzavře druhá kolej. Skalka - Od srpna DPP modernizuje celou stanici. Opravy potrvají do února 2018, ale cestující neomezí.

- Od srpna DPP modernizuje celou stanici. Opravy potrvají do února 2018, ale cestující neomezí. Nádraží Veleslavín - Stavba eskalátorů potrvá asi do dubna 2018. Linka metra B Anděl - Výměna eskalátorů do stanice potrvá do června 2018. Cestující musí použít vchod Na Knížecí, nebo výtahy.



Výměna eskalátorů do stanice potrvá do června 2018. Cestující musí použít vchod Na Knížecí, nebo výtahy. Palmovka - předpoklad od 14.11

- předpoklad od 14.11 Náměstí Republiky - Kvůli adventu bylo uzavření stanice posunuto z listopadu na 2. ledna 2018. Zatím začaly práce neomezující cestující.