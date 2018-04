Dolínek pražským radním navrhne, aby se Libeňský most zboural

Zítra navrhnu Radě Hlavního města Prahy, aby se šlo cestou zbourání a stavby nového Libeňského mostu. Ze všech podkladů expertů vychází tato možnost jako nejrychlejší a nejefektivnější s ohledem na životnost, funkčnost a bezpečnost mostu, a rovněž nejekonomičtější z hlediska budoucích nákladů. Z mého pohledu Praha potřebuje co nejdříve funkční a bezpečný Libeňský most, která má mj. klíčovou roli v případě povodní. Potřebujeme jej mít i z důvodu budoucích nutných oprav dalších mostů, zejména Hlávkova Už nyní vím, že mne čeká střet se starostou Prahy 7 Čižinským, zřejmě i Zelenými a nejrůznějšími aktivisty, kteří mají jiné priority. V zájmu všech Pražanů a pražské dopravy věřím, že uspěju a most postavíme.



