Hřebejk navrhl pojmenovat náměstí v Dejvicích po Šabachovi. Podporu má

O Hřebejkově návrhu zastupitelstvo nejednalo. Režisér návrh přednesl jen v rámci smuteční řeči za spisovatele Petra Šabacha, který po nemoci před pár dny zemřel. Pro iDNES.cz však Jan Hřebejk potvrdil, že návrh myslí vážně.

„On na tyhle věci nebyl a jsem si vědom toho, že to nepatří k jeho ohromné skromnosti. Kdybych mu to řekl, vyhodil by mě s tím, že je to nabubřelé. Ale myslím si, že by to lidem, kteří ho měli rádi, udělalo radost,“ řekl Hřebejk, který podle Šabachových knih natočil Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo a U mě dobrý.

Hřebejk argumentuje, že Šabach je spjatý s dvěma místy. Jsou to Lysolaje, kde psal své knihy, a Dejvice, kde celý život bydlel a které byly dějištěm jeho příběhů. Pojmenovat prostor po Šabachovi by tak podle Hřebejka dávalo smysl.

„Není to ani náměstí, ani ulice, ani škola, ale spíše kulturní parčík, který je pár desítek metrů od místa, kde bydlel,“ dodal Hřebejk.

Místo by musel pojmenovat pražský magistrát. K tomu je třeba svolat pracovní skupinu pro místopis, která k návrhu zaujme stanovisko a doporučí jej radě hlavního města k hlasování.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) zvažuje, že se na Prahu obrátí. „Podle mého jde o zajímavý a smysluplný návrh a požádám, aby se jím pracovní skupina zabývala. Samozřejmě se ale sluší tento návrh projednat i s rodinou pana Šabacha a její stanovisko zohlednit,“ uvedl Kolář.

O přejmenování náměstíčka požádala radnice Prahy 6 magistrát již jednou, před dvěma roky. Navrhla jméno po siru Nicholasi Wintonovi, zachránci stovek československých židovských dětí. Město ale dosud tento požadavek neprojednalo, takže může Praha 6 stále navrhnout i další jména.