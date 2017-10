Pohyb v pražském metru omezí další výměna eskalátorů na Náměstí Republiky

I přes zavřený vstup do stanice metra Náměstí Republiky zůstane přes den u Palladia otevřený vestibul metra a vstup do obchodního centra ve vestibulu.

„Všechny komplikovanější zásahy budou zhotovitelé provádět ve výluce v nočních hodinách, podchod tedy zůstane během dne v provozu s drobnými omezeními v podobě lokálních mobilních záborů,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Vstup do metra B od Palladia bude od 1. listopadu uzavřen, stanice bude přístupná jen od Masarykova nádraží. Vestibul u Palladia však přes den zůstane v provozu, slouží i jako podchod a přístup k nákupnímu centru.

V průběhu rekonstrukce mohou cestující nadále využívat vstup do metra od Masarykova nádraží. Pro cestu od Náměstí Republiky k nádraží lze také využít pravidelné tramvajové linky.



Kromě výměny celkem tří ramen pohyblivých schodů dojde během rekonstrukce na sanaci průsaků. Dopravní podnik plánuje také modernizaci elektroinstalace a výměnu osvětlení, dlažeb a obkladů. Celkové náklady dosáhnou 240 milionů korun.



S načasováním rekonstrukce na termín před Vánocemi nesouhlasí náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

„Dopravní podnik se i přes můj výslovný nesouhlas rozhodl 1. listopadu uzavřít výstupy ze stanice metra Náměstí Republiky ve směru k Palladiu. Uzavírat Republiku před Vánoci je totální nesmysl, mělo to být od 2. ledna,“ napsal na svém Facebooku.

Vchod zůstane uzavřen až do srpna příštího roku. Je to už druhá stanice metra, která je částečně uzavřena kvůli výměně eskalátorů. První byl koncem září uzavřen vchod do metra na stanici Anděl.



Kvůli výměně eskalátorů byl v září uzavřen vstup do metra Anděl.