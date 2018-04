Turisty a Pražany na náplavce doplní dělníci. Některé podniky musí zavřít

Revitalizaci Rašínova nábřeží schválili radní již v únoru minulého roku a začít měla loni na podzim, právě s ohledem na to, aby práce běžely mimo sezonu. Kvůli stížnostem a připomínkám se ale opravy přesunuly o několik měsíců.

Začnou tak právě spolu se sezonou, na což si pochopitelně stěžují nájemci prostor, kterých se opravy dotknou - takzvaných kobek. Městská firma Trade Centre Praha (TCP), která náplavku spravuje, jim totiž dopis o vyklizení prostor poslala teprve tento týden v úterý. Tedy v době, kdy už počítali s letní sezonou.

Je mezi nimi třeba i bar Bajkazyl, kde se také spravují a půjčují kola.

„My jsme to samozřejmě tušili, ale oficiálně jsme se to dozvěděli až v úterý tohoto týdne dopisem z TCP. To je taky hlavní důvod naší kritiky, protože nám vadí, jak s námi město komunikovalo,“ vyjádřil se provozovatel Bajkazylu Martin Kontra.

A dodal, že v jeho podniku do poslední chvíle nevěděli, jestli mají plánovat projekty na letní sezonu, držet si tým lidí nebo se začít soustředit na něco jiného. Město nebylo s to se s nimi dostatečně domluvit.

„Mluvilo s námi jen TCP a často jen neoficiálně. V prosinci jsme měli příslib, že ta sezona bude nedotčená a že se to stihne mezi sezonou a potom se to dodělá, což jsme taky prosazovali. Kvůli různým stížnostem se revitalizace zdržela a my jsme se to dozvěděli až v to úterý,“ posteskl si Kontra.

Krnáčová: podniky z kobek chtějí jen vzbudit paniku mezi lidmi

Podle vedení města se ale provozovatelé podniků v kobkách snaží jen vzbudit mezi lidmi paniku a pocit, že se zavře celá náplavka podél Rašínova nábřeží.

„Provoz náplavky jako veřejného prostranství bude omezen opravdu minimálně. Jedná se pouze o tři provozy v takzvaných kobkách a menšího prostoru před nimi. Nedochází tedy k uzavření náplavek. Zázemí a možnosti, které návštěvníkům nabízelo pořádání akcí jako farmářských trhů nebo provozy na plavidlech na břehu náplavky, budou samozřejmě zachovány,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

S rekonstrukci kobek je podle ní nutné začít už nyní, protože s koncem sezony začne rozsáhlá rekonstrukce celého prostoru náplavek. „Díky tomu, že tato menší etapa proběhne už nyní, nebude se muset náplavka později uzavírat celá,“ podotkla Krnáčová.

Koordinátor správy náplavek TCP pak ještě dodal, že dělníci budou pracovat uvnitř, aby nenarušili průchod chodců.

Další část prací, které více omezí průchodnost a průjezdnost náplavky, začne podle TCP až po letní sezoně.

Nové lavičky i koše

Revitalizace náplavky u Rašínova nábřeží je dlouhodobým projektem, rozděleným do několika etap. Úprava současných kobek je první z nich (podrobněji v článku V kobkách na Rašínově nábřeží v Praze vzniknou nové záchody a kavárny).

„V plánu je také úprava mobiliáře, konkrétně lavic a košů, i doplnění inženýrských sítí včetně doplnění přípojných míst, která budou zapuštěná v ploše náplavky,“ popsal dříve pro MF DNES architekt Petr Janda.

V druhé etapě revitalizace počítá s vybudování nových prvků přímo na hladině Vltavy. Objevit se zde má terminál lodní dopravy, plovoucí lázně, plovoucí toalety nebo nástupní můstky. Druhá etapa se má realizovat v průběhu let 2019 a 2020.