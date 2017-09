Předejte náplavky městským částem a my hluk zkrotíme, navrhuje Praha 2

Několik desítek obyvatel Prahy 2, kteří žijí v blízkosti Rašínova nábřeží, přišlo v úterý o problému diskutovat na náplavku k lodi s výstavou o Karlu Gottovi.

„Z původních menších projektů, jako je Bajkazyl, se podnikání na náplavce postupně změnilo na velké akce. Jako je výstava na lodi o Karlu Gottovi, která přesahuje zeď nábřeží a není přes ní vidět na vodu,“ řekl na shromáždění Jiří Š. Cieslar, představitel tamního spolku Hraběnka z Podskalí. Podle něj město nedodržuje Koncepci pražských břehů.

Rada městské části Praha 2 v úterý přijala usnesení, ve kterém magistrát žádá o okamžitou nápravu. Současně navrhla právě to, aby se správa náplavek z města přesunula pod dotčené radnice, to znamená ještě pod Prahu 5, 4 a 1.

„Jde jen o to, aby někdo řekl, co je ještě únosné vzhledem k blízké bytové zástavbě a co už je za hranicí. Já bych místo lodí mnohem raději viděla pontony s kavárnou, nebo kluziště v zimě,“ řekla během protestního shromáždění starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS).

Podle ní by hlavní město mohlo použít podobnou metodiku, kterou používá na Staroměstském náměstí. Tam se vždy koná přesně určený počet akcí a jednotliví pořadatelé si musejí své místo vysoutěžit.

Místo náplavky je nálevna

Obyvatelé požadují po městě, které má správu náplavek a pronájmy na starosti prostřednictvím městské společnosti Trade Centrum Praha (TCP), větší regulaci a omezení akcí. Spolek Náplavka ohleduplná sepsal na podporu takového záměru i petici, kterou podepsalo přes 500 lidí.

Podle místních se z náplavky stává nálevna s hlasitými koncerty. Ráno po akcích je náplavka plná odpadků a střepů.

„Nevadí nám tolik množství lidí, ale způsob zábavy. Vadí mi obrovský hluk z koncertů, které do obytné části města nepatří. Kvůli hluku chodí později spát i děti,“ řekla iDNES.cz Andrea Daičová, která nedaleko náplavky žije se svojí rodinou.

Změna stavu by podle primátorky Adriany Krnáčové měla nastat v nové sezóně v příštím roce.

„Chystáme metodiku, podle které se budou vybírat akce, které se budou u řeky konat,“ řekla primátorka dříve MF DNES (psali jsme zde).

S vedením radnice nebo se členy spolku však o změnách dosud nikdo nemluvil.