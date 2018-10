Národní muzeum teď patří jen návštěvníkům, do konce roku je vstup zdarma

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Historická budova Národního muzea, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se veřejnosti otevře ve státní svátek 28. října.

„Jedná se o nejsložitější a největší stavbu moderní České republiky. Budova prošla kompletní rekonstrukcí včetně technologií, rozvodů i výtahů, protože byla v havarijní stavu. Je to národní kulturní památka a potkávají se zde desítky profesí,“ řekl ředitel muzea Michal Lukeš.



Dále zmínil, že je budova koncipována tak, aby stoprocentně sloužila návštěvníkům. „Nejsou zde žádné kanceláře, depozitáře ani administrativní zázemí. Až všechno dokončíme, bude mít budova o třicet procent výstavní plochy navíc,“ doplnil Lukeš.

Budova by měla být do února 2019 zkolaudovaná, poté by měly do muzea přibýt další expozice.

V sobotu bude muzeum slavnostně otevřeno za účasti členů vlády a novinářů, v neděli od 10 hodin dopoledne může přicházet veřejnost. Do konce roku přitom bude vstup do muzea zcela zdarma. Budova bude otevřena každý den.

Na tiskové konferenci byla mimo jiné i ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššáková, která prohlásila, že budova Národního muzea je nádherná a velkolepá. O Československé výstavě pak řekla, že je skvělá.

„Jsou to skvosty naší společné historie a sice se říká, že jsme se oddělili, ale neoddělili. Kultura nezná hranice a bude pro nás společná,“ uvedla Laššáková.

V rámci výstavy budou k vidění i vzácné dokumenty z Francie, které stály u zrodu Československé republiky, a dále třeba i Mnichovská dohoda.

Lidem bude zpřístupněno jedno z nádvoří muzea, kde má být kavárna a knihkupectví. Nově také návštěvníci projdou tunelem z historické budovy muzea do budovy nové. Budova neměla také žádné výtahy, nyní jich má několik.



Ke zhlédnutí bude také unikátní expozice věnovaná výročí 200 let od vzniku muzea. První stálá expozice by mohla být v muzeu instalována v průběhu roku 2019.

Z celkových nákladů 2,34 miliardy korun muzeum zatím investovalo přes 600 milionů.