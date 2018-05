Dveře Národního muzea se dočasně otevřou, lidé se mohou podívat na opravy

Veřejnost bude mít v sobotu možnost se poprvé podívat, jak vypadá budova Národního muzea během rekonstrukce.

„Pustíme návštěvníky vymezeným koridorem a po trase budou naši pracovníci, kteří budou upřesňovat, co návštěvníci vidí. K vidění budou také fotografie z doby před rekonstrukcí a vizualizace, jak bude konkrétní prostor vypadat, až to bude hotové,“ ředitel výstavby muzea Jan Kučera z Metrostavu.



Prohlídková trasa je podle Kučery relativně fyzicky náročná a potrvá maximálně čtyřicet minut. Školní děti návštěvu zvládnou, ale vzhledem ke stále probíhajícím pracím nebylo možné trasu přizpůsobit bezbariérově.

Opravy budovy by měly být už z osmdesáti procent hotové a téměř u konce s prací jsou i restaurátoři. Zájemci se mohou podívat například na nově zastřešené nádvoří a po opravách bude přístupná i kopule Národního muzea.



Budova by měla být otevřena ve zkušebním provozu u příležitosti 100. výročí Československa 28. října.

„Pořád platí, že budova by měla být otevřena v částečném provozu 28. října. Zůstane otevřená do konce roku a bude pro návštěvníky zdarma. Veškerá kolaudační razítka by měla být koncem února 2019, v druhé půlce roku 2019 by mělo být hotovo 80 procent expozic,“ řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Celou sobotu budou také zdarma přístupné výstavy v sousední Nové budově Národního muzea. Více informací o Dni otevřených dveří v Národním muzeu naleznete zde.

