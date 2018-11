Technické muzeum opraví tři lokomotivy, včetně třetí nejstarší v Česku

Ředitel Národního technického muzea (NTM) Karel Ksandr podepsal na tyto dva projekty s ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) smlouvu o dotaci. Prvním z nich je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích, ve kterém je uložena většina ze 75 tisíc sbírkových předmětů, které má muzeum ve správě.

„Jedná se o vybudování nové plochy pro umístění rozměrných a těžkých předmětů. V oblasti zabezpečení předmětů jde o vybudování nového vstupního objektu do areálu, který bude zároveň sloužit jako velín,“ uvedl mluvčí muzea Adam Dušek.

Úpravy budou stát 32 milionů korun. Jsou součástí projektu, který počítá také s vybudováním nové moderní haly pro sbírkové předměty.

Technické muzeum letos také zahájí kompletní obnovu tří parních lokomotiv ze sbírky železničního muzea. Jedná se o lokomotivu Serenyi z roku 1905, Conrad Vorlauf z roku 1873 a lokomotivu z roku 1940 řady 464 přezdívanou Ušatá.

Kromě Ušaté jsou obě parní lokomotivy rozebrané na součástky, z nich část se vůbec nedochovala nebo je příliš zkorodovaná. Oprava vyjde na 27 milionů korun.

„Do projektu byly zařazeny lokomotivy, které jsou velmi cenné z pohledu dokumentačního a zároveň první dvě z nich jsou v současné době poškozeny dlouhodobým nevyhovujícím způsobem uložení,“ vysvětlil Dušek.

Oba projekty byly zahájeny v památkově chráněných dílnách u Masarykova nádraží, kde má vzniknout Muzeum železnice a elektrotechniky. To by mělo vzniknout do roku 2026, architektonická soutěž bude vyhlášena v příštím roce.

V plánech je také muzejní trasa, která po železnici spojí novou budovu s depozitáři Českých drah v Rakovníku a muzeum NTM v Chomutově.