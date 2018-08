Lobkovický palác skrývá tisíce německých vzpomínek

Rozhovor s velvyslancem Christophem Israngem Německý velvyslanec v Česku Christoph Israng (4.7.2018) Co vás na Praze překvapilo, když jste před rokem přijel?

Narazíte tu na mnoho německých stop z minulosti i ze současnosti. Třeba německojazyčná literatura by byla bez Prahy nepředstavitelná. Ještě mám co objevovat. Ale třeba mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, v kolika domech tu žil Franz Kafka. Stěhoval se snad častěji než diplomaté. Jaké je vaše oblíbené místo v Praze?

Napadají mě hned dvě. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky v Dejvicích, kde lze poznávat moderní Česko, které je plné inovací a nápadů. Druhým místem jsou louky s ovocnými stromy pod Strahovským klášterem. Jde o klidné místo skoro venkovského rázu, odkud je krásný výhled na město. A jaké je vaše oblíbené místo na ambasádě?

Dýchají tu na nás dějiny. S Lobkovickým palácem je spojena důležitá etapa německých dějin. V roce 1989 tu tisíce východních Němců hledalo přes německé velvyslanectví cestu do svobody. Stopy po uprchlících nenajdete jen na balkoně, kde k nim v roce 1989 mluvil tehdejší západoněmecký ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher. Někteří lidé, kteří se později přijeli na ambasádu podívat, mi ukázali schod, na němž tenkrát spali. Někde na stěnách jsou stále vidět stopy po palandách, které se o ně opíraly. Jak trávíte volný čas v Praze?

Rád chodím na koncerty nebo sportovní akce. Zároveň sám sportuji. Chodím běhat na Petřín, jsem členem mezinárodního klubu pozemního hokeje a nedávno jsem se stal hráčem Německého fotbalového klubu DFC Prag. Učíte se česky?

Odpovídá česky: Pořád ještě nemluvím česky, jen trochu.

Pokračuje německy: Ale skutečně se snažím naučit český jazyk. Je ale asi nejtěžší z těch všech, které jsem se dosud učil. Má učitelka je někdy až frustrovaná z toho, jak si vedu, ale nechci to vzdát.