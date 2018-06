VIDEO: Karlínský viadukt je bez mostů, opravy jsou v plném proudu

Viadukt spojující Masarykovo nádraží s Bubny vydržel bez většího zásahu 160 let. Kvůli zatékající vodě a celkově horšímu stavu začala minulý rok jeho celková rekonstrukce.

„I přes to, že se jedná o náročnou stavbu, která v sobě kombinuje rekonstrukci památkově chráněného objektu a zároveň funkčního dopravního díla, tak zatím vše probíhá podle plánu a tak, jak má,“ řekl mluvčí stavební firmy Hochtief Michal Talián, která má opravu na starosti.

Z devětadevadesáti původních oblouků se bude celkem čtrnáct bourat a místo nich se postaví nové. Pár jich už dělníci stihli rozebrat.

Nová bude i celá vrchní část viaduktu, společně se zábradlím. Kvůli památkové hodnotě se nebude měnit úplně vše. Některé kameny z viaduktu se odvážejí jen na opravu a zase se vrátí zpět.

Viadukt už v únoru a v květnu přišel o dva ocelové mosty přes ulici Prvního Pluku a v Křižíkově. Nahradí je železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Na videích iDNES.cz se můžete podívat, jak jeřáb snesl mosty na zem.

Podle plánu budou nové mosty hotové v listopadu a do ledna 2020 by měl být obnoven provoz vlaků. Několik desítek oblouků by měly zaplnit kavárny, kanceláře a obchody. Oprava vyjde Správu železniční a dopravní cesty na jednu a půl miliardy korun.