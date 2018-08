Za tragickou nehodu autobusu u Horoměřic mohla řidička auta, řekla policie

„Vzhledem k tomu, že řidička na místě zemřela, nelze zahájit trestní stíhání a celý případ byl odložen,“ informovala o výsledcích vyšetřování policejní mluvčí Marcela Pučelíková.



Při havárii, která se stala 12. ledna, bylo zraněno 45 lidí. Řidička superbu náhle vjela do protisměru, kde se její vůz střetl s autobusem. Kdyby přežila, policie by ji nyní stíhala pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti.

Další dva mrtví byli z autobusu, kde zahynul řidič a jeden cestující. V autobuse cestovalo 57 lidí, 20 jich utrpělo těžká zranění.



Záchranáři tehdy rozvezli zraněné do traumacenter pražských nemocnic. Mezi zraněnými bylo 12 dětí a celkově převažovaly ženy. Záchranáři museli dva pacienty, z toho jedno dítě, uvést do umělého spánku, zajistit u nich dýchací cesty a napojit na umělou plicní ventilaci. Pražská záchranná služba uvedla, že šlo o největší dopravní nehodu autobusu, u níž zasahovala od 90. let minulého století.