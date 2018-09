Na Pankráci se srazil autobus s autem, nad kterým řidič ztratil kontrolu

Nehoda se stala před desátou hodinou na náměstí Hrdinů.

„Jedná se o dopravní nehodu osobního vozidla s autobusem,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Podle informací z místa auto nejprve narazilo do zábradlí, poté sjelo do protisměru, kde do něj narazil autobus.

Při nehodě byl lehce zraněn asi osmdesátiletý muž, který řídil auto. První pomoc mu poskytla posádka převozové sanitky, která jela okolo.

Cestujícím v autobuse se nic nestalo.

Nájezd na ulici 5. května bude uzavřen zhruba do poledne.