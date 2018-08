Policejní auto se srazilo s osobním vozem ve Lhotce. Pět lidí se zranilo

Nehoda se stala v pátek okolo osmé hodiny večer na křižovatce ulic Novodvorská a Čechtická. „Jedno z vozidel bylo policejní. Dopravní nehodu prošetřujeme, samozřejmě zjišťujeme příčiny celé události a míru zavinění jednotlivých účastníků,“ nastínil mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Podle zpravodaje iDNES, který byl na místě nehody, policisté pod majáky předjížděli vůz ve chvíli, kdy odbočoval doleva na Čechtickou ulici.

Mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová uvedla, že záchranáři pečovali celkem o pět zraněných, z toho o tři policisty a dva lidi z osobního auta.

„Vysílali jsme tam celkem tři záchranářské posádky. Všechny zraněné jsme s lehčími zraněními převezli do nemocnic, policisty do vojenské nemocnice a dva pasažéry osobního vozu do motolské,“ doplnila Poštová.