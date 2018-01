V Malešicích se auto srazilo se sanitkou, která vezla ženu do porodnice

Nehoda se stala krátce po půlnoci na světelné křižovatce ulic Průmyslová a Tiskařská.



Podle informací z místa nehody jel sanitní vůz po Průmyslové ulici směrem k Jižní spojce, když z Tiskařské vjelo do křižovatky osobní auto. Oba řidiči na místě tvrdili, že do křižovatky vjeli, když byla na semaforech oranžová. Sanitka po střetu bokem narazila do lampy veřejného osvětlení.

„Hasiči likvidovali únik provozních kapalin. Z osobního auta vyprostili řidiče a předali ho do péče záchranné služby,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Záchranka šoféra odvezla s pohmožděním hrudníku a hlavy do vinohradské nemocnice.

Posádka sanitky i dvaatřicetiletá rodička vyvázli z nehody bez zranění. Náhradní vůz pak nastávající maminku přepravil do porodnice v Podolí.

Příčinu a okolnosti nehody dále vyšetřuje policie.