Řidičce při kontrole airbagů ujelo auto s dětmi, několikrát nabouralo

Oznámení o nehodě obdrželi policisté okolo půl desáté dopoledne.

„Vozidlo se samovolně rozjelo po nevhodné manipulaci se spínací skříňkou, kterou řidička sepnula přes sedadlo spolujezdce, když chtěla zkontrolovat, zda je vypnutý airbag,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk.

Žena se naklonila do auta, otočila klíčkem, ovšem neodhadla správnou polohu a auto se rozjelo. Řidička zůstala venku na straně spolujezdce a i když se za ujíždějícím autem hned rozeběhla, byla bezmocná.

Auto vrazilo do vozu před ním, najelo na chodník a nabouralo do okrasného zábradlí. Z chodníku poté po pár metrech vjelo zpátky na silnici, narazilo do křoví a nabouralo do dalšího auta. Nakonec se zastavilo o vůz stojící před křižovatkou ulic Údolní a Vavřenova. Celkem ujelo asi 50 metrů.

Svědci nehody potvrdili, že v ujíždějícím autě byly dvě děti v autosedačkách. Divokou jízdu přežily bez zranění.

Škodu policie vyčíslila na 150 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté vyřešili na místě uložením pokuty.