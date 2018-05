U Prahy vylétlo auto ze silnice a skončilo v Sázavě, řidič zemřel

12:15 , aktualizováno 12:15

U Stříbrné Skalice sjelo v sobotu večer osobní auto z vozovky a převrátilo se do řeky Sázavy. Ve voze cestovali dva muži, třiatřicetiletý řidič zemřel na místě. Jeho o deset let starší spolujezdec byl se zraněním převezen vrtulníkem do nemocnice, řekla v neděli mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.