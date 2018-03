Stromy u silnic nejsou nebezpečné, řidiči by měli zpomalit, říká expert

Byl pátek odpoledne, jen pár dnů po Novém roce, a na rovném úseku u Horoměřic se střetl linkový autobus se Škodou Superb. Bilance kolize byla tragická, zahynula řidička osobního auta a v autobuse, který narazil do stromu, nepřežili řidič a jeden z pasažérů. Několik dalších cestujících si odneslo vážná zranění. Byla to další z řady havárií, při nichž vozidlo skončilo ve stromě.



Loni se v Česku stalo 2 747 takových nehod. Zemřelo při nich 75 lidí. Ve Středočeském kraji jich bylo 562, zahynulo při nich 11 osob.

„Více smrtelných kolizí se stromy se stalo jen na jihu Čech, kde jich bylo o jednu více. Na opačné straně žebříčku je Praha a Zlínský kraj,“ konstatuje dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Stále stejná místa

Podle něj jsou nejhorší silnice II. a III. tříd. „Jsou tam stromořadí. Vždy říkám, že jsou to silnice, které ‚neodpouštějí‘. Pokud řidič udělá chybu, podobně jako tomu bylo nedávno u Horoměřic, většinou není kam uhnout. Stačí, aby se chvilku nevěnoval řízení a vybočil o tři čtvrtě metru, okamžitě chytí krajnici a letí do stromu,“ míní Budský.

A policejní záznamy jeho slova potvrzují. V zatáčce za obcí Hluboš na silnici II/118 ve směru z Příbrami na Jince se v posledních několika letech staly dvě smrtelné nehody. Obě na témže místě. „Řidič osobního vozu v zatáčce narazil do stromu, na místě zemřel,“ konstatoval mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Na stejné silnici jen o něco dále mezi Jincemi a Rejkovicemi skončila na kmeni stromu jízda osobního vozu značky Jeep. Výsledkem bylo vážné zranění posádky. Za Příbramí je sice několikakilometrový úsek zmíněné komunikace rozšířený, ale zbytek silnice má běžnou šířku.

Nechvalně proslulý je i úsek silnice I/3 u Olbramovic na Benešovsku. Kromě zrádného horizontu je tam problém právě ve vzrostlé vegetaci. V místě se staly vážné nehody včetně těch, kdy auta skončila ve stromech. Tady má situaci vyřešit obchvat obce.

Posledním příkladem za mnohé je silnice III/2595 u obce Bukovno na Mladoboleslavsku, kde dokonce odstranění stromořadí doporučili účastníci poslední krajské dopravně-bezpečnostní konference.

Středočeský kraj není podle odborníků na silniční provoz v počtu nehod se stromy v popředí náhodou. „Důvodem je velký počet okresek s lesnatými úseky i ojedinělých stromů kolem cest. Ve středočeském kraji je navíc velmi silný provoz, jde o tranzitní kraj,“ říká Budský s poukazem na množství vzrostlých alejí, ale i zalesněných lokalit, jako je třeba Křivoklátsko, Kokořínsko či Posázaví.

Nové stromy ano, ale dál od krajnice

„Má to, myslím, dvě dimenze. Strom někde roste sto roků a pak někdo nedává pozor a může za to strom. Přitom je tam třeba snížená rychlost, kterou řidiči často nerespektují. Na druhou stranu hlavně na okreskách vás stromořadí může krásně navést, kudy cesta povede. Na rovinkách bych proto stromy možná i nechal, horší je to v zatáčkách. Vždy je třeba, aby nebyly hned u krajnice, aby v případě potíží měli řidiči prostor se vyhnout. Nové se musí sázet s rozmyslem,“ říká Miroslav Polách, středočeský koordinátor BESIP.

V Česku je trend aleje kácené třeba kvůli stáří stromů obnovovat. Výsadbu doplňují i silničáři. Musejí však dodržovat jasně daná pravidla, nové stromy nesmějí být blízko silnice, doporučená vzdálenost je minimálně 2,5 metru od krajnice, ale za hranicemi je to mnohem víc.

„Ve světě se k tomu stavějí velmi obezřetně. Třeba ve Švédsku odstraňují stromy od silnic a vytvářejí zhruba šestimetrové volné pásmo kolem vozovky. V lesních úsecích to eliminuje také střety se zvěří, jednak jsou zvířata včas vidět, jednak se v odlesněném pásmu tolik nezdržují. V Německu zase řeší problém výsadbou keřů místo stromů, keř je měkčí a nedochází k tak vážným následkům. To se týká hlavně motorkářů,“ říká Polách s tím, že důležitá je také pravidelná péče o stromy.

„Je třeba je prořezávat, protože mohou zakrývat dopravní značky či bránit ve výhledu do křižovatky. Nebezpečí představují také odlomené větve, které spadnou na vozovku,“ podotýká Roman Budský.

Místo kácení opatrní řidiči

Masivní odstraňování zeleně, které se jeví jako možné řešení, naráží ve všech krajích Česka na odpor ochránců přírody a zcela se s ním neztotožňují ani dopravní odborníci. Miroslav Polách upozorňuje, že je rozhodně třeba vyhnout se krajním řešením.

„Říct, že kvůli nehodám všechny stromy vykácíme, je nesmysl. Je třeba připomenout, že je to vždy hodně o řidičích. Záleží na jejich zkušenostech, rozhodně se nevyplatí přeceňovat vlastní schopnosti ani podceňovat zhoršené podmínky. Od začátku roku bylo v některých týdnech zimní počasí, klouzalo to a řada lidí stejně jezdila dost neopatrně. Je lepší dát nohu z plynu,“ apeluje Polách.

Kromě stromořadí si musejí motoristé dávat pozor na další nebezpečí, často třeba podceňují úseky, kde migruje zvěř, a to navzdory tomu, že jsou označené výstražnými značkami.

„V rámci kraje jsou to ročně stovky havárií, v nichž figuruje zvěř. Jde znovu hlavně o místa, kde jsou stromy, především lesnaté oblasti. Nejhorší situace nastávají na rovných úsecích, kde mají řidiči tendenci nedodržovat povolenou devadesátku. Pokud v takové rychlosti srazí kance či jelena, nechci ani domýšlet následky,“ upozorňuje Miroslav Polách.

Tragická nehoda autobusu u Horoměřic (12. 1. 2018)