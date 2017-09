Přeplněným nočním tramvajím odlehčí autobusy, dojedou až na okraj Prahy

14:53 , aktualizováno 14:53

Začátkem října začne v noci jezdit v Praze více autobusů, které posílí noční spojení tramvajových spojů. Navíc bude několik linek prodlouženo až do okrajových čtvrtí města. Cestující se tak dostanou třeba do Přední Kopaniny, Nebušic, nebo až do Lipence.