Místo tramvají bude na Vítězném náměstí monument, „Kulaťák“ zakryjí stromy

Architektonickou soutěž Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) vyhrál ateliér Pavel Hnilička Architekti.

Při revitalizaci náměstí vycházel z původních urbanistických plánů Antonína Engela z 20. let, ve kterých Engel počítal s umístěním monumentu ve středu náměstí.

„Těší mě, že se podařilo vybrat takový návrh, který pokračuje v odkazu autora urbanismu Dejvic Antonína Engela a zároveň nabízí více možností využití pro občany. Zejména příjemnější pohyb chodců přes náměstí,“ konstatovala Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Nová podoba již počítá se zástavbou volného prostranství před Fakultou ČVUT. Farmářské trhy a další akce by se zřejmě přesunuly do středu náměstí, kde je nyní tramvajová trať. Podle schváleného návrhu se tramvaje přesunou na západní okraj náměstí k Evropské ulici.

Podle IPR navrhované dopravní řešení pojme více aut než dnes a zároveň umožní plynulejší průjezd.



Tristní dopravní situaci by mělo pomoci také to, že se na objezd bude nově najíždět ze dvou pruhů. Samotný kruhový objezd bude oddělen od středu náměstí stromovou alejí.

Zároveň s revitalizací náměstí se počítá s výstavbou podzemních garáží poblíž ulice Technická.

Návrh bude dopracován do finální podoby a podle IPR by se mohl realizovat za pět let.