Praha přivítala nový rok velkolepým ohňostrojem, připomněl revoluci

Příběh novoročního ohňostroje je koncipován k výročí třiceti let od sametové revoluce a byl koncipován jako rozhovor dcery s otcem, který vyprávěl o sametové revoluci. Světelná show ukázala pět obrazů, každý znázornil jednu etapu cesty ke svobodě v roce 1989.

Ohňostroj trval téměř 11 minut a Praha za něj zaplatila 1,7 milionu korun. Jednotlivé obrazy nesly názvy Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce a Svoboda.

Na začátku zazněl hudební symbol sametové revoluce, tedy píseň Modlitba pro Martu od Marty Kubišové.

Následně diváci uslyšeli rozhovor mezi otcem a dcerou. Dívka se otce ptala, co se to hrálo za písničku, a také na to, proč lidé protestovali. „Tato písnička se stala symbolem našeho snažení,“ odpověděl otec.

Dodal, že ta doba byla nesvobodná a člověk nemohl dělat všechno to, co chtěl, a dokonce i některá hudba byla zakázána. Proto podle autora ohňostroje zazněli také Rolling Stones nebo Beatles. Diváci mohli slyšet hlasy demonstrantů z revolučních událostí a hesla z demonstrací 17.listopadu 1989.

Finále ohňostroje ukázalo, že všechno dobře dopadlo a lidé dosáhli svobody. Při této poslední části zazněla píseň Náměšť od Jaroslava Hutky a nakonec epická fanfára.

Na závěr promluvil pražský primátor Zdeněk Hřib. „Praha je jedno z nejkrásnějších historických měst na světě,“ řekl a dodal, že musí být také moderním místem k životu a vedení města čekají velké výzvy.

Pražský ohňostroj se začal chystat už v neděli, kdy organizátoři do Letenských sadů navezli veškerou pyrotechniku, kterou začali rozmisťovat a zapojovat. Během úterý kontrolovali, zda vše funguje tak, jak má.

Minulý rok pražský ohňostroj připomněl vznik samostatného Československa v roce 1981 a také další události nejen „osmičkových“ letopočtů. Ohňostroj měl pět obrazů: První republika, Pražské povstání, Pražské jaro 1968, Sametová revoluce, a slavnostní závěr. Kromě netradičních speciálních efektů tvůrci začlenili i „tradiční“ římské svíce, ohnivé hřiby či květy pivoněk, ale také například efekty v barvách české trikolóry.