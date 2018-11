„Marmšmeloun“ nahradí bílý zvlněný dům, inspirací byla Stínadla a prádlo

Rozhovor s architektem Zdeňkem Fránkem V jaké fázi je projekt?

Má platné územní rozhodnutí a bude se žádat o stavební povolení s touto novou podobou. Liší se nová podoba nějak zásadně od té původní?

Je to zcela nově pojaté architektonické řešení i řešení bytů. Změna tam tedy je, ale stavba stále splňuje všechny parametry původního územního rozhodnutí. Jsou to spíše kosmetické změny. Můžete přiblížit, jaká je idea celého návrhu?

Inspiroval jsem se tím místem, tedy Řásnovkou, a vlastně celou historií Prahy. Inspirace vzešla z různých aspektů toho místa. Například visící prádlo na šňůře, které fotil Josef Sudek, nebo textilie, které jsou charakteristické pro Prahu, jako třeba opona Národního divadla. Ze staré Prahy převzal návrh i barevnost, to znamená popelavé, bílošedé fasády a zlaté detaily. Před tím se kromě růžové barvy výtky týkaly i toho, že jde o velký zásah do historického jádra. Jak jste se s tím vypořádal?

Snažil jsem se, aby projekt do toho centra zapadl. Je teď jemnější a sofistikovanější než ten předchozí. Vycházeli jsme z té reálie. Jak se návrh vybíral?

Byla to dvoukolová soutěž, kde bylo nějakých šest architektonických ateliérů a porota vybrala na dvakrát vítězný návrh. Jak odhadujete, že to půjde s domem dál? V Praze 1 se změnilo vedení, očekáváte rychlý průběh, nebo naopak?

To asi není otázka na mě. Ta byrokracie je tak přebujelá, že člověk nemůže očekávat vůbec nic. Netuším. Moje starost je architektura a to je všechno.