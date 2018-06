Při nárazu auta do stromu zahynul řidič, spolujezdkyně je vážně zraněná

10:25 , aktualizováno 10:25

U obce Dvorce na Nymbursku zemřel po nárazu auta do stromu čtyřiašedesátiletý řidič. O několik let starší spolujezdkyně utrpěla mnohačetná zranění, do nemocnice ji přepravil vrtulník.