Jen jsem ho fackoval, hájí se člen ostrahy souzený za útok na zákazníka

Šlo o tvrdý útok k němuž neměl strážce, osmadvacetiletý Muhammadabbose Kodirov z Uzbekistánu, žádný důvod. Tak popsal státní zástupce to, co se loni 4. září večer odehrálo v jednom z obchodů v areálu Pražské tržnice. Podle obžaloby dal Kodirov poškozenému nejprve sérii tvrdých direktů pěstí do obličeje a pak ho strhl na zem.

„Poškozený se stočil na pravý bok do klubíčka a oběma rukama si kryl hlavu. Prosil obviněného, aby toho nechal. Ten však přistoupil k ležícímu poškozenému zepředu a opakovaně jej kopal botou do obličeje a hrudníku,“ popsal atak státní zástupce Jiří Valsamis.

Napadený utrpěl tříštivé zlomeniny

Podle něj pak útočník ležícímu a zkrvavenému muži šlápl na hlavu a na žebra. Napadený utrpěl tříštivé zlomeniny kostí v obličeji. Kvůli kopancům mu hrozila také další vážná poranění, například hrudníku nebo břicha.

Zraněný prý poté musel vlastním tričkem setřít svou krev z podlahy a teprve pak mohl odejít z obchodu. Venku přivolal policii a záchranku.

Případem se měl původně zabývat Obvodní soud pro Prahu 7, Kodirova tehdy žalobce stíhal za těžké ublížení na zdraví, kde mu hrozilo tři až deset let vězení.

Věcí se pak ale zabýval senát Vrchního soudu v Praze. Ten zpřísnil posouzení deliktu na vydírání a projednání incidentu se proto ujal soud vyšší instance, tedy Městský soud v Praze.

Byla to krámská straka, která už jednou kradla a zkoušela to znovu. Tak nějak lze shrnout verzi obžalovaného o tom, co odstartovalo napadení. Týden před útokem mladík podle Kodirova z obchodu vynesl 13 plechovek kávy za 2 600 korun. Vedoucí obchodu pak prý chtěla, aby Kodirov zaplatil škodu.

Vytíral, ale mopem

„Nadával mi do cizinců a pak do mne strčil. Dal jsem mu dvě tři facky z každé strany, možná i pěstí. Asi byly trochu silné a on pak upadl dopředu,“ vypověděl dnes u soudu obžalovaný. Někdy během střetu se podle něj poškozený přiznal ke zmíněné krádeži kávy.

Kopance a šlapání na ležící ho muže obžalovaný popřel. „Jen jsem do něj trochu šťouchl špičkou nohy a ptal se, jak na tom je, zda je v pořádku,“ sdělil. Oběť prý skutečně nechal svléct tričko, ale jen proto, aby zjistil, že pod ním není kradené zboží.

„Podlahu vytřel, ale mopem, který jsem nechal s kbelíkem přinést. Já na to sahat nechtěl, byl špinavý a třeba měl nějakou nemoc,“ řekl Kodirov. Ten prý také jednal s protivníkem o tom, že druhý den zaplatí za zmizelou kávu. Jako pojistku si podle žalobce nechal tašku s jeho věcmi a nechal poškozeného odejít.

„Uznal svou chybu,“ komentoval to Kodirov. Popřel však, že by poškozeného nějak vydíral a bral si jeho tašku do zástavy. „Jeho brašnu jsem nechtěl, byly v ní použité injekční stříkačky a mobil. Ten jsem mu ale hodil na stůl, až se rozbil,“ připustil.

Kopal opakovaně, říká poškozený

„Nutil mne nechat tam tašku. Udeřil mě pětkrát až desetkrát pěstí a dostal jsem osm až deset kopanců,“ uvedl při výslechu na policii zraněný. A zavazadlo skutečně zůstalo v obchodě.

Podle lékařů rozsah zranění odpovídá výpovědi. Z nemocnice ale muž navzdory vážnému poranění utekl.

Krvavé napadení se podle spisu odehrálo mimo dohled kamer. Naopak předchozí krádež plechovek s kávou kamery natočily. Obrazové záznamy patří mezi důkazy. Poškozeného a jeho kamaráda, který byl svědkem střetu, budou zřejmě muset sehnat policisté. Oba muži totiž žijí na ulici.

Hlavní líčení předsedkyně senátu nařídila na jeden den, k rozsudku se ale dospět nepodaří.