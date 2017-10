Střecha vydržela jen pár let, do haly pražského hlavního nádraží zatéká

Italská společnost Grandi Stazioni měla nádraží v pronájmu a zmiňovanou střechu opravila za 1,1 miliardy korun.

Problémy se zatékáním vody a poškozením izolace stropu odhalily sondy, které Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nechala provést pod magistrálou i nedalekým parkovištěm poté, co nádraží převzala v polovině loňského roku spolu s dalšími nádražími od Českých drah.

V současnosti provádí rozsáhlejší kontroly poškození. „Bez nich nelze stanovit postup oprav a upřesnit i odhad, kolik peněz si rekonstrukce vyžádá,“ uvedl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Podle něj by další náklady mohly dosáhnout až stovek milionů korun.

Fakt, že nad halou vede pražská magistrála, situaci nijak neusnadňuje. Oprava střechy totiž může znamenat velkou komplikaci pro Prahu.



Vypovězený nájemce vede o nádraží řadu soudních pří

Bývalý nájemce pražského nádraží, Grandi Stazioni, se kvůli loňskému ukončení spolupráce se správou železnic soudí. Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit.

První ze čtyř sporů o určení vlastnictví historické Fantovy budovy hlavního nádraží Grandi Stazioni u prvoinstančního soudu prohrála. Firma v žalobě zpochybňovala převod nádraží a chtěla, aby soud určil, že nádraží pořád patří Českým drahám nebo státu, za který SŽDC vykonává správu objektu. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.

Další ze sporů řeší vlastnictví odbavovací haly. Třetí žaloba se týká výplaty více než 770 milionů korun jako náhrady za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun. Poslední žalobou se firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor.

V úterý správa železnic slavnostně otevřela zrekonstruované historické zastřešení kolejiště. Šlo o stavbu za zhruba 600 milionů korun. Další významné části rekonstrukce tohoto největšího pražského nádraží budou následovat.

Zbývá ještě opravit boční trakty Fantovy budovy a modernizovat kolejiště ve směru k vinohradským tunelům. Koncem srpna SŽDC hodnotu dalších oprav tohoto nádraží odhadla na necelou miliardu korun.