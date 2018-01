Šlo o odplatu, směnárník si za pobodání zákazníka odpyká deset let

„Nemáme pochybnost, že skutkový děj odpovídá důkazům a skutečnosti. Obžalovaný se nemůže domáhat privilegované skutkové podstaty zabití. Jeho jednání lze spíše označit za odplatu. Těžko říci, o jakou část života útok poškozeného připravil, snížení kvality jeho života je ale jasné,“ zdůvodnil dnešní rozhodnutí předseda senátu Jiří Lněnička.



Senát vrchního soudu sice přiznal obžalovanému řadu polehčujících okolností, například lítost či snahu se s obětí vyrovnat. Na mimořádné snížení trestu to však nestačilo. „Trest při samé spodní hranici sazby seznáváme za přiléhavý,“ uvedl rozsudek.



Neměl problém s agresivitou, argumentovali

Desetiletý trest padl již loni na podzim při jednání u Městského soudu v Praze. Obhajoba se proti tomuto verdiktu však obratem odvolala. Již u soudu první instance advokáti směnárníka iráckého původu, který v Praze žije již 14 let argumentovali, že se nejednalo o pokus vraždy, ale spíše zabití.



Za to by al Rashedovi hrozil citelně mírnější trest, tři až deset let vězení. Za pokus vraždy lze uložit deset až 18 roků. „Obžalovaný nikdy neměl problém s agresivitou, jde u něj o ojedinělý jev. Byl několik posledních let pod psychickým tlakem, má senzitivní povahu,“ argumentoval advokát penězoměnce Blend Raji.

Obhajoba během závěrečného návrhu u středečního soudu také zdůrazňovala, že se obžalovaný a jeho rodina snažili oběť odškodnit. „Můj klient si uvědomuje, co spáchal a lituje toho,“ zdůraznil obhájce. Kromě možnosti uložit mírnější trest za zabití Raji navrhl i variantu uložit trest za vraždu pod spodní hranici sazby.

„Obžalovaný jednal ve stavu vzteku a hněvu. Byl to obžalovaný, nikoliv poškozený, kdo vyvolal závěrečný konflikt. Obžalovaný se za obětí rozeběhl a razantně ji napadl. Trest je uložen na samé spodní hranici sazby, podmínky pro uložení trestu nižšího splněny nejsou ,“ oponovala státní zástupkyně.

„Moc mě to mrzí, byl jsem psychicky vyčerpaný až dno. Bál jsem, že ztratím lidi co mám rád. Otec byl vážně nemocný, rakovinou trpěla i má manželka. Stres jsem měl i v práci, musel jsem pracovat bez volna. Byl jsem smrtelně vyčerpaný,“ hájil se dnes Haider al Rashed.

Krveprolití v centru

Konflikt, který jen shodou okolností neskončil tragicky, se odehrál loni 21. března krátce před polednem v nákupním centru Flora na Vinohradech. Mladý truhlář si do směnárenského stánku, kde al Rashed pracoval, šel vyměnit peníze.

Jenže o směně muž začal hovořit také s další klientkou, to se však obviněnému nelíbilo. Oba muži se pak začali dohadovat. „Ten člověk mě opakovaně hrubě rasisticky urážel, měl jsem strach o peníze, o život,“ tvrdil obžalovaný

Spor gradoval poté, co si Al Rashed vzal bundu, v níž měl nůž a vyběhl ze svého stánku za mladíkem. Spor přerostl na chodbě nákupního centra ve strkanici, při níž směnárníkovi spadly brýle. Ten je zvedl, vytáhl zbraň a odcházejícího mladíka pobodal.

Rána do srdce

Jedna z ran zasáhla i srdeční komoru, zraněnému zachránil život zákrok lékařů z Vinohradské nemocnice. „Šlo o medicínský zázrak,“ komentoval to soudní lékař Jiří Hladík. Těžké zranění však napadenému změnilo život, kvůli trvalým následkům nemůže vykonávat ani své řemeslo.

„Jak mě dobodal, koukl na mne, pousmál se a odešel. Byl to on, kdo mne napadl jako první. Já se jen bránil,“ popsala střet oběť. Ta si ze střetu odnesla také psychické následky a zřejmě bude muset podstoupit též další operaci.

Směnárník po útoku odešel do svého stánku, kde jej zatkli policisté. Soudce ho vzápětí poslal do vazby v cele pankrácké věznice. Konflikt obou mužů a následné razazntní napadení zachytily například i bezpečnostní kamery.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je pravomocné.