ODS se chce vrátit do pražské „zátoky sviní“, v čele se Svobodou

„Praha 10 je oblast, na které nám mimořádně záleží, proto tam posíláme to nejlepší, co máme,“ popisuje předseda pražských občanských demokratů Tomáš Portlík. Znovuzrození na městské části mají na starost jeho předchůdci ve funkci.



Šéfem místní buňky Prahy 10 je exprimátor a poslanec Bohuslav Svoboda, jeho pravou rukou je magistrátní zastupitel Filip Humplík. Oba se v čele pražské ODS snažili organizaci vyčistit od kontroverzních jmen. V městských částech, kde straníci příliš kazili jméno strany, tamní sdružení zcela zrušili.

Jedno z „nechtěných“ sdružení sídlilo právě na desítce, kde s ním bylo spjato jméno kontroverzního starosty Milana Richtera a podnikatele a takzvaného kmotra Tomáše Hrdličky. Tam chce nyní tandem čističů dostat ODS zpět na výsluní a z Prahy 10 udělat znovu svou baštu, kterou do roku 2010 byla. Dříve tam měla ODS výsledek v komunálních volbách vždy nad 25 procent, při posledních volbách se propadla na osm procent.

Že se může ODS blýskat na lepší časy, usuzuje strana z loňských voleb do Poslanecké sněmovny. V městské části získala zhruba 15 procent hlasů, což chtějí občanští demokraté zúročit v podzimních komunálních volbách. Zatím není jasné, kdo bude v čele kandidátky.

Exprimátorovi se nechce z Vinohrad

Skoro jistá je kandidatura 1. místopředsedy ODS na Praze 10 Filipa Humplíka. „Už jsem se přestěhoval na Prahu 10 a budu tam kandidovat. Byl bych hrozně rád, kdyby se ke mně přidal i Bohuslav Svoboda,“ líčí Humplík. Jeho kolega je jakožto bývalý primátor pro lidi na rozdíl od Humplíka známý, zároveň se ho stále drží pověst bojovníka proti korupci. To vše by mohlo přispět k zisku více hlasů.

Svobodova kandidatura ale není příliš pravděpodobná. V současnosti je zastupitelem na sousední Praze 2. Zatímco předsedou ODS na Praze 10 může být, i když tam nemá trvalé bydliště, pro volby už jsou pravidla přísnější. Stručně se dají shrnout: bez trvalého bydliště na kandidátku městské části nelez.

A do stěhování z Vinohrad se Svobodovi příliš nechce. „Budeme se o tom ještě bavit, ale má představa je, že bych na Praze 10 nekandidoval,“ líčí současný poslanec a pražský zastupitel.

Zájem o vstup do strany

Na kandidátce by kromě členů ODS mohli být i nestraníci. V současnosti však nejsou bližší informace o týmu, který má dobýt zpět ztracenou baštu. A to i proto, že ODS na Praze 10 nemá mnoho straníků. „Máme jen jedno místní sdružení, které má 30 členů. Brzo by mělo vzniknout další, protože je velký zájem k nám vstoupit,“ popisuje Humplík se Svobodou.

Podle exprimátora se vytváří zcela nová platforma, v níž by měli být převážně noví lidé. Humplík odhaduje, že do konce dubna by mohlo vzniknout další místní sdružení, díky čemuž by následně vzniklo nadřazené oblastní sdružení pro Prahu 10. Na podzimní komunální volby se začne ODS na desítce plně soustředit až od jara.

Už nyní se však rýsuje, s kým ze současných stran v zastupitelstvu městské části by ODS nechtěla uzavírat koalici, pokud budou její zástupci zvoleni. Vyloučená je spolupráce s komunisty a bývalými členy strany. Jde kupříkladu o současného místostarostu Prahy 10 Bohumila Zoufalíka, jenž si od minulých voleb založil nezávislé hnutí. Tento politik byl vyloučen z ODS, když podpořil v minulém volebním období odvolání Svobody z primátorského postu. U dalších stran zatím spolupráci Svoboda s Humplíkem nevylučují. Rozhodnou se až podle zvolených osob.