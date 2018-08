Kandidáti na primátora v Praze chtějí okruhy. Netuší ale, kudy je vést

Výrazné prodražení stavby i problémy s navlhlými kabely muselo řešit vedení Prahy v souvislosti s budováním komplexu Blanka. Přes nejrůznější problémy byl konečně zprovozněn v září roku 2015. Dalších významných dopravních staveb je však nedostatek a s žádnými se dokonce ani doposud nezačalo.



Přitom doprava v Praze houstne a kapacita silnic tomu nestačí. I proto se toto téma stává jedním z klíčových před blížícími se komunálními volbami. Urychlenou dostavbu nejdůležitějších projektů v oblasti dopravní infrastruktury sice slibují všechny oslovené politické subjekty, zdaleka ne vždy ale vědí, kudy chtějí hlavní tepny vést.

Palčivá je zejména otázka dobudování vnitřního Městského okruhu. Trasování jeho chybějící čtvrtiny mezi vyústěním Blanky u křižovatky Pelc-Tyrolka v Troji a Štěrboholskou radiálou totiž takřka celé volební období rozdělovalo vládnoucí koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (STAN, Zelení, KDU-ČSL).

Navrhované řešení přezdívané Blanka 2 se třemi tunely a mimoúrovňovými křižovatkami kritizovali jako příliš nákladné a zdlouhavé především Zelení. Místo toho prosazovali takzvanou duální verzi dostavby s využitím stávajících komunikací.

Nyní se ale už tak vyhraněně neprezentují. „U okruhů je potřeba najít konsensus především s místními obyvateli, zda je pro východní část města lepší duál, či Blanka 2,“ říká nyní lídr Zelených Ondřej Mirovský. Zcela jasno, kterou variantu preferovat, nemají ani Piráti. Podle jejich jedničky na kandidátce Zdeňka Hřiba chce strana hledat nejlepší poměr ceny a rychlosti řešení s přiměřeným dopadem na životní prostředí. A konkrétně se nevyjádřilo ani uskupení Praha sobě.

Pouze ODS, ČSSD, koalice TOP 09 se STAN i komunisté se zřetelně hlásí k variantě, která počítá s tunely. Hnutí ANO na dotazy redakce neodpovědělo.

Okruh přes Suchdol

Podle mnohých adeptů na primátorský řetěz je ale absolutní prioritou dostavba vnějšího okruhu kolem metropole označovaného jako D0. Tu má sice v režii stát, město však může do podoby projektu výrazně promluvit. Jenže strany, které kandidují do zastupitelstva hlavního města, jsou v tomto případě ještě více nerozhodné.

Přitom nejde o málo. Chybí východní úsek číslo 511 kolem Běchovic a zejména zhruba dvacetikilometrová část na severu. Tam je situace dlouhodobě zablokovaná, neboť primárně prověřovanou jižní variantu kolem Suchdola suchdolská radnice odmítá a takzvaná severní trasa je podle řady kritiků mimo jiné příliš vzdálená od města.

Jen lídr TOP 09 Jiří Pospíšil se přiklání k jižnímu trasování za předpokladu budoucího odsunu kamionů zcela mimo město. A hlavní tvář ODS pro volby Bohuslav Svoboda chce řešení, které „půjde rychleji postavit“. Ostatní lídři se konkrétní odpovědi zcela vyhnuli.

Podle jedničky sociálních demokratů Jakuba Landovského je nutné více naslouchat dotčeným městským částem. To ale neznamená, že stojí za Suchdolskými. „Severní varianta, která vede v podstatě celá Středočeským krajem, není na realizaci téměř vůbec připravena,“ říká Landovský s tím, že v případě tohoto řešení by zase protestovali jiní.

Odborník z Ústředního automotoklubu Igor Sirota je přesvědčen, že by se měly oba okruhy urychleně dostavět dle variant, které jsou nejvíce rozpracované. „Jinak nikdy neskončí diskuse, kudy vést trasu. U nás jsou takové dohady a řešení všech náležitostí k povolení stavby daleko náročnější než výstavba samotná,“ říká Sirota. Přiklání se tedy k jižní variantě vnějšího okruhu a trase s tunely u okruhu vnitřního. Tvrdí, že každé řešení je špatné – vždy se najde někdo, kdo bude nesouhlasit. „Je to ale stále menší zlo než nestavět nic,“ dodává.

Naopak v čem mají lídři zcela jasno a dohodnou se, je rozšiřování infrastruktury pro hromadnou dopravu. Slibují metro D i další rozvoj tramvajových tratí a železnice. Piráti dokonce přicházejí s myšlenkou tramvajového okruhu nebo s výrazným přesunem nákladní dopravy na železnici. Zelení zase chtějí prosazovat budování kapacitní železnice přes centrum, která povede pod zemí. Také plánují podobně jako ČSSD zahloubit ulici V Holešovičkách v Praze 8.

Sociální demokraté kromě toho podporují dostavbu Radlické radiály, naopak v případě té Vysočanské a Břevnovské nejprve žádají souhlas radnic Prahy 9 i Prahy 6. A Spořilovská radiála by se podle nich měla dočkat zastřešení. Koalice TOP 09 a STAN v neposlední řadě navrhuje vytvořit funkci městského koordinátora všech komplikovaných dopravních projektů.

Na jejich budování i uvnitř města by se podle všech oslovených lídrů měl finančně podílet také stát. „Vnitřní okruh je nákladná stavba, kterou Praha sama zřejmě finančně nezvládne. Dotace v jakékoliv formě proto budou zapotřebí,“ shoduje se se svými konkurenty Jan Čižinský (Praha sobě). Podle ODS by naopak Pražský okruh nemusel čekat na dotace z Evropské unie a dostavba by se mohla uskutečnit bez nich.