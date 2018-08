Prázdniny končí, opravy pražských ulic pokračují. Ptejte se šéfa TSK

Správci komunikací se pochlubili, že některé letní opravy zvládli v kratších termínech. Tak, jak to slibovali už v chatu se čtenáři na začátku prázdnin.

„Například nový povrch na Dobříšské ulici mohli řidiči začít používat o týden dříve. Opravu Wilsonovy ulice mezi křižovatkou Bulhar a Hlávkovým mostem jsme dokončili o šestnáct dní dříve a opravy povrchu na Jiráskově mostě komplikovaly řidičům život o patnáct dní kratší dobu, než jsme plánovali,“ sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Rychleji opravena byla také Patočkova u Střešovické vozovny a Koněvova ve směru z centra. Jste jako obyvatelé Prahy s opravami spokojeni? A pokud ne, co se nepovedlo? I to můžete sdělit v otázkách pro ředitele Smolku.

V září bude pod taktovkou TSK pokračovat rekonstrukce Zenklovy ulice s opravou mostu přes Rokytku v Praze 8, vylepšení se dočká také Českobrodská ulice nebo Husitská na Praze 3 v úseku Trocnovská – Prokopova/Chlumova. Právě na Husitské se projevily v předchozí etapě potíže, když se zastavil provoz aut i tramvají.

Dál běží také několikaetapová rekonstrukce Libušské ulice ve dvanácté městské části, kde se kromě nové komunikace buduje také okružní křižovatka a nová splašková kanalizace. V Nuselské ulici má být do prosince opravený úsek od Vladimírovy ulice k mostu přes Botič.

Otázky a podněty pro ředitele TSK může psát do formuláře v boxu do úterního poledne. Redakce iDNES.cz pak vybere dvacet témat, která se budou týkat co největšího počtu Pražanů, a pošle je ke zodpovězení. Odpovědi zveřejníme v pátek 31. srpna.