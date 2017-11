Soud osvobodil dívku, která chtěla podle žaloby zabít sestry na psychiatrii

Verdikt je pravomocný. Dívka byla letos v lednu na tři týdny hospitalizovaná na psychiatrii v Opařanech, a to mimo jiné kvůli opakovaným útěkům z výchovného ústavu i od pěstounů.

Obžaloba tvrdila, že po 14 dnech pobytu se začala chystat na napadení dvou členek personálu. V koupelně odmontovala sprchovou hadici, kterou údajně chtěla jednu ze sester uškrtit, a opatřila si provázky a igelitovou tašku, kterou prý hodlala udusit druhou z žen. Poté jim podle obžaloby plánovala vzít peníze a z nemocnice utéct.

„Mladistvá je výrazně opožděná. V době spáchání skutku byla čerstvě patnáctiletá, ale reálně byla hluboko pod patnácti lety. Chybí zde provázanost a schopnost nahlédnout konec svého jednání,“ konstatoval předseda soudního senátu Jan Kadlec. Podle něj skutek není trestný. Připomněl závěry znalců, kteří uvedli, že dívka je psychicky narušená, má jednoduchou osobnost a neumí věci plánovat.

Plán dívky prozradily jiné pacientky

„Přemoci sestřičky navíc nebylo v jejích silách. Ta příprava byla v podstatě nezpůsobilá,“ podotkl soudce. Plán dívky nahlásily personálu ostatní dětské pacientky, které prý obžalovaná přemlouvala, aby se k ní přidaly.

Kadlec poukázal i na to, že dívce tehdy nikdo její záměr nevěřil. „Všichni to měli za legraci, za snahu strhnout na sebe pozornost. Co tím skutečně sledovala, je jen spekulací,“ poznamenal.

Osvobození dívky nakonec soudu navrhla i státní zástupkyně. V případě prokázání viny hrozilo obžalované jako mladistvé maximálně desetileté odnětí svobody. Dospělý člověk by za přípravu vraždy zdravotnického pracovníka, více lidí a ze zištného důvodu mohl dostat 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest včetně doživotí.