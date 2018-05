Nadřízení vytkli žalobkyni kauci pro Rusa obviněného za přejetí cizinky

„Ve věci byla oddělením dohledu a přezkumu provedena dohledová prověrka, která shledala pochybení intervenující státní zástupkyně spočívající v předčasnosti zvoleného postupu,“ uvedla mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

O provinění zástupkyně jako první informoval server Aktuálně.cz. Jemu také šéf státních zástupců na Praze 2 Tomáš Svoboda řekl, že zváží kárné potrestaní.

„Zákon o státním zastupitelství jako maximální možný trest stanoví až odvolání z funkce, ale to je za nejzásadnější pochybení. V tomto případě to této intenzity nenabylo, takže spíš to bude výtka nebo něco podobného,“ řekl Svoboda s tím, že dokument ale ještě nemá k dispozici.

Naopak zcela bez chyb byl podle vyšetřování postup soudkyně, která o možnosti propuštění na kauci rozhodla.



„Pochybení soudkyně nebylo zjištěno. Orgány soudního dohledu nejsou oprávněny zasahovat do rozhodovací činnosti soudu, ani posuzovat její věcnou správnost,“ řekla mluvčí soudu Marcela Pröllerová. A dodala, že dotyčná soudkyně byla od února přeložena k Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

„Důvodem byla změna příslušnosti zdejšího soudu k řešení trestních činů v dopravě,“ uzavřela.

Smrt na Nový rok

Nehoda se stala v noci 1. ledna na rohu Myslíkovy a Spálené ulice. Opilý ruský řidič srazil mercedesem šestadvacetiletou ženu, která přecházela přes přechod a na místě zemřela.



Řidič policistům nadýchal přes dvě promile alkoholu a putoval do vazby. Obvodní soud pro Prahu 2 ho následně propustil na svobodu na kauci jednoho milionu korun pod podmínkou, že se v Česku podrobí dohledu probačního úředníka. Na schůzku se ale obviněný nedostavil a místo toho odjel i s rodinou do Ruska.

VIDEO: Řidič pod vlivem alkoholu srazil v centru Prahy mladou ženu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Státní zastupitelství muže původně obžalovalo z nedbalostního usmrcení, ale soud chce případ překvalifikovat na obecné ohrožení. V tom případě by kauzu přebral Městský soud v Praze. Za tento čin by muži hrozilo až 20 let vězení, nebo doživotí.