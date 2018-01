Oprava dolní části Václaváku začíná, přibude zeleň a vodní prvky

Roky čekání jsou u konce. Kompletní proměně dolní části Václavského náměstí v samotném centru města už nic nestojí v cestě. Úřad Prahy 1 totiž podle informací MF DNES vydal projektu pravomocné stavební povolení. Do včerejšího dne, kdy byla poslední možnost, se nikdo neodvolal. Rozhodnutí je tak definitivní.



Úleva je to především pro magistrát, který o obnovu dlouhodobě usiluje. „Je to skvělá zpráva, která znamená, že se Václavské náměstí konečně dočká rekonstrukce. Soutěž proběhla před třinácti lety a od té doby se v podstatě nic nedělo, přitom je všem jasné, že oprava byla nezbytná,“ prohlásila primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

První kopnutí už tento týden

Úpravy začnou už někdy tento týden prvními přípravnými pracemi a archeologickým průzkumem v nejnižším cípu náměstí. Průchod chodců zde bude částečně omezen. Nejnáročnější část rekonstrukce, která také zabere nejvíce času, se uskuteční pod zemí. Zejména se jedná o obnovu sítí, kterou provede Pražská energetika (PRE).

Náměstí se už změnilo na pěší zónu, teď ho čeká ještě oprava.

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) bude zase kompletně renovovat kanalizaci. Mezitím magistrát vybere stavební firmu, která následně udělá veškeré práce na povrchu. Podle hlavního města je reálné, že oprava náměstí skončí v závěru letošního roku. Náklady vyjdou zhruba na 200 milionů korun.

O nutnosti modernizovat náměstí se hovoří roky. Samotný projekt od architektonické kanceláře Jakuba Ciglera pochází už z roku 2005. Také vedení Prahy 1 proto vítá, že jedno z jeho centrálních míst dostane konečně novou podobu.

„Stavební povolení nabylo právní moci. Byl to dlouhý a složitý proces, protože náměstí je velice komplikované území, kde byla řada připomínek. Nyní věříme, že v dohledné době bude náměstí významně lepší a příjemnější pro veřejnost,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Územní rozhodnutí pro úpravu spodní poloviny Václavského náměstí vydal úřad Prahy 1 loni v září. Tento krok následně umožnil zažádat právě o stavební povolení. Rekonstrukce se dotkne plochy ohraničené ulicemi Na Příkopě a 28. října na jedné straně a Vodičkovou a Jindřišskou na straně druhé.

Více chodcům, méně autům

Projekt počítá s tím, že se prostor pro chodce výrazně rozšíří na úkor sedmi desítek parkovacích míst, takže zbude stání jen pro šestnáct aut. Rozpraskaný asfalt nahradí štípaná žulová dlažba a přibude ještě jedna řada stromů.

Nově se na náměstí objeví vodní trysky, pítka či nadzemní hydranty. Zeleň bude zavlažována automatickým systémem a mezi dlažbou vznikne šest přípojných míst pro prodejní stánky. Město počítá se vznikem podzemních kontejnerů a dobíjecích stanic pro elektromobily. Bude také vybudován základ pro umisťování vánočního stromu.

Předtím než projekt dostal souhlasné stanovisko úřadů, muselo se město vypořádat s řadou připomínek. Největší diskuse se vedly kolem plánované rampy, kterou mají do budoucna vjíždět auta do podzemního parkoviště. Prozatím je zasypaná, fungovat ale začne po vybudování garáží ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a Panskou ulicí.

Památkářům se nelíbilo, že rampa rozdělí plochu náměstí, jejich záporné rozhodnutí ale loni v létě zrušilo ministerstvo kultury. Jiné výtky se týkaly nové aleje platanů, kde lidem vadil zkažený průhled náměstím či vybraný druh stromu.

Vzhled neodpovídá významu

Václavské náměstí bylo v minulosti svědkem řady historických událostí.

„Jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst nejen v Praze, ale i v celé republice, a to jak aktuálně, tak i v rámci historického kontextu. Přesto dnes neplní funkci, jakou by mělo, a lidi jím v podstatě jen procházejí. Chci, aby se z Václavského náměstí opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života, tak jak to bylo v minulosti,“ dodává primátorka Krnáčová.

Kdy dojde k rekonstrukci také horní poloviny náměstí, zatím jasné není. Tramvaje se sem však už s největší pravděpodobností nevrátí.