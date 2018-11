Ciferník orloje má špatnou podobu, tvrdí orlojník. Magistrát to popírá

Podle orlojníka Petra Skály byl orloj, konkrétně ciferník či astroláb, v historii přemalováván několikrát a ne vždy správně. Skála nakonec vytvořil návrh, který schválili památkáři z Národního památkového ústavu (NPÚ) i z magistrátu. Proti němu však protestovali astronomové, mezi nimi i Antonín Vrba, který podotýkal, že návrh neodpovídá historické podobě orloje.

Výsledný návrh po těchto protestech prý musel Skála změnit. „Musel jsem zrušit průběžný obzor a také správnou hranici soumraku, která je tam dneska špatně. Astronomickou noc jsem musel také vrátit do špatné polohy, která tam byla doposud. S tímto nesouhlasím já ani celá řada lidí. Tenhle způsob omalby je špatný,“ vyjádřil se Skála s tím, že přemalbu orloje musel dělat na poslední chvíli.

„Já jsem věděl, a věděli to asi všichni, že toto není nejlepší řešení. Bylo to řešení, které bylo pod tlakem těch aktivistů. Bylo to uděláno na poslední chvíli v takovém presu, že už nebyl čas na jakékoliv další debaty a namalovalo se to tak, aby to bylo hotové s tím, že se to musí dořešit někdy v klidu,“ popsal orlojník.



Zmínil také, že roli také mohly hrát blížící se volby a to, že se chtělo všechno stihnout včas. Podle něj však není problém orloj znovu přemalovat i bez velkého omezení.

„Astroláb lze přemalovat bez problému z lávky, lešení není tedy potřeba. Samotná přemalba je otázka dvou dnů a astroláb přitom může být funkční,“ řekl Skála.



S pochybením a špatnou přemalbou však nesouhlasí magistrát hlavního města Prahy. Podle mluvčího Víta Hofmana obdržel odbor památkové péče žádost o vyjádření památkové inspekce k údajnému nedodržení závazného stanoviska.

„Podle názoru odboru služeb, který byl investorem rekonstrukce, a na základě fotodokumentace k pochybení nedošlo. Pozvali jsme proto památkovou inspekci k místnímu šetření. Na základě tohoto šetření bude učiněn závěr, zda bude část astrolábu upravena, či nikoliv,“ řekl Hofman s tím, že by se úprava týkala případně jen malé části astrolábu.



Orloj se po několika měsících slavnostně spustil v pátek 28. září. Na opravenou památku se přišly podívat stovky lidí a na orloj organizátoři pustili speciální videomapping