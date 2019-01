Vandalové na Silvestra poničili venkovní výstavu v Praze

Trvat má do 13. ledna.

Skupina lidí poškodila panely s portréty stoletých po silvestrovské půlnoci. „Přibližně třetina panelů byla zcela zničena, další posprejovány,“ sdělil autor projektu Narozeni 1918 Pavel Chalupa. Policie má podle něj k dispozici záznamy z kamer i svědectví. „Vandalové ukázali, že úcta ke stáří a respekt k historii našeho státu jsou pro ně neznámé pojmy,“ doplnil.

„My se zatím snažíme ve spolupráci s partnery uvést výstavu co nejrychleji do původního stavu,“ uvedl Chalupa. Výstava podle něj bude kompletně obnovena do pátku 4. ledna.

Bezplatně přístupná výstava je složena z portrétů 28 žijících osobností, narozených v roce vzniku samostatného Československa, od fotografky Martiny Storek a krátkých příběhů fotografovaných. Je součástí většího projektu, který zahrnuje další výstavy, filmové dokumenty či knihy. Na projektu jeho autoři pracovali podle Chalupy čtyři roky.