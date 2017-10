VIDEO: V první otevřené věznici bydlí odsouzení v domcích a krmí klokany

Odsouzení nebudou v otevřené věznici bydlet na blocích a v celách, jako je to ve věznicích běžné, ale ve čtyřech domcích o čtyřech dvoulůžkových ložnicích se společnou kuchyňkou, společenskou místností a sociálním zařízením. Pobyt v této věznici se má maximálně blížit životním podmínkám na svobodě. Dostat se do ní mohou odsouzení z věznic s nízkým stupněm zabezpečení, kteří mají před koncem svého trestu. V otevřené věznici by měli pobývat v řádu měsíců.

„Jedná se o velký krok a počátek koncepční změny našeho vězeňství vycházející ze skandinávského modelu vězeňství orientovaného na rehabilitaci odsouzených tak, aby z nich pokud možno po ukončení výkonu trestu byli řádní spoluobčané a ne někdo, kdo páchá další kriminalitu,“ uvedl při slavnostním otevření ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO 2011).

Pokud se jiřický pilotní projekt otevřené věznice osvědčí, rozšíří se i do dalších českých kriminálů. S jeho rozšířením počítá i jiřická věznice, která jako jedno z mála tuzemských zařízení má na své rozšiřování dostatek vhodných pozemků.

„V průběhu jednoho roku dojde k vyhodnocení projektu, pokud se osvědčí, tak bychom otevřenou věznici rozšířili až na kapacitu sto vězňů,“ sdělil Petr Suk, ředitel jiřické věznice.

První etapa projektu, při níž vznikly čtyři obytné domy pro 32 odsouzených a jedna provozní budova, vyšla na 23 milionů korun. Na stavbě se přitom podíleli i sami odsouzení.

Dozorci ne, klokani ano

Areál otevřené věznice má vesnický charakter. Kromě budov ve stylu přízemních rodinných domků se zde počítá také s náměstíčkem a svépomocnou okrasnou zahradou.

Součástí areálu je navíc i chovatelská a pěstitelská zóna, o které budou pečovat sami vězni. Kromě králíků, včel, slepic, ovcí a daňků se zde vězni starají například i o klokany.

„Ty nám daroval jeden zemědělec,“ směje se generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal na otázku, proč právě klokani.

Podle Dohnala je projekt otevřené věznice velmi prospěšný.

„Všichni vězni zde budou pracovat, starat se o domácí zvířata a procházet náročným programem vychovatelů. Na konci tohoto programu očekáváme, že se vězni do našich zařízení již vracet nebudou. Dnes se recidiva pohybuje kolem sedmdesáti procent. Za úspěch bych považoval, kdyby se nám ji podařilo snížit na čtyřicet procent,“ sdělil Dohnal.

V otevřené věznici bude pracovat čtrnáct odborných zaměstnanců. S ostrahou se nepočítá. Od svobody bude vězně dělit jen nepříliš vysoká betonová zeď a dva staré ostnaté dráty.

Vedlejší areál jiřické věznice fungující v nízkém stupni zabezpečení je obehnán dvěma vysokými ploty, z nichž ten vyšší má zhruba devět metrů. Oba jsou chráněny několika řadami nabroušeného žiletkového drátu a monitorovacím zařízením.