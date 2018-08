Nájemce paláce Žofín chce prodloužit ještě sedm let platnou smlouvu

Ve školní jídelně či na koncertě lidé prosí o přidání. A podobně je tomu i v případě paláce Žofín, kde má situace okolo nájemní smlouvy reprezentační budovy nádech déja vu. Nájemce žádá o výrazné prodloužení smlouvy, což se mu už několikrát podařilo.



Ačkoli Agentuře NKL vyprší nájemní smlouva až za sedm let, už nyní žádá o její prodloužení do roku 2034.

Radnice už na úřední desku vyvěsila záměr, na jehož základě bude o prodloužení uvažovat.

Poprvé byla nájemní smlouva uzavřena už v roce 1994, a to na deset let. Od té doby se vždy před vypršením platnosti natahuje. Naposledy v roce 2010, kdy ji měsíc před volbami prodloužila radnice vedená ODS. A nyní může nastat to samé. Dva měsíce před komunálními volbami bude radnice vedená TOP 09, ODS a ČSSD rozhodovat o tom, zda smlouvu znovu protáhne.

„Pokud nájemce požádá o prodloužení, tak dáváme záměr na úřední desku. Postupujeme standardně, stejně jako u jiných nájmů,“ tvrdí starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) s tím, že umístění záměru na úřední desku ještě neznamená, že se vedení radnice rozhodne smlouvu prodloužit.

Přesto opozice v první městské části kritizuje postup radnice. „Vnímám to jako snahu vedení radnice, které chce pro nájemce pojistit lukrativní smlouvu ještě před volbami,“ říká opoziční zastupitel Prahy 1 Petr Kučera (Zelená pro jedničku/Zelení).

Podle něj kroky radnice nahrávají současnému nájemci. A to i přesto, že o pronájem Žofína se mohou přihlásit i jiní zájemci.

„Je to uprostřed léta, vývěsní doba je patnáct dní, takže nejkratší, jaká může být. Navíc podoba záměru komplikuje situaci případným jiným zájemcům,“ míní Kučera.

V uveřejněném záměru je uvedeno, že nájemné bude sjednáno jako nájemné v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku, minimálně však ve výši hrazené ke dni 31. 12. 2024.

Cena? Ať zvědaví pátrají

Podle Kučery musí jiné firmy pátrat, aby věděly, kolik by měly nabídnout, aby měly šanci uspět. Místo aby se nejdříve udělal znalecký posudek, z něhož by vyšla vhodná cena nájemného, a až poté by se hlásili zájemci s nabídkami. Zároveň není pořádně jasná ani částka, kterou platí současný nájemce. „Vyžaduje to detektivní pátrání,“ hodnotí Kučera.

Podle zprávy z roku 2010 platí Agentura NKL městské části za nájem paláce osm milionů korun ročně. Starosta Lomecký však tvrdí, že radnice nemá povinnost takové informace uveřejňovat.

„Postupujeme podle zákona a není pravidlem, aby se k záměru takové věci dávaly. Pokud chce někdo podat nabídku, musí si informace opatřit sám,“ říká Lomecký.

Podle něj se radnice zabývá prodloužením nájemní smlouvy sedm let před jejím vypršením proto, že nájemce chce rozvíjet svou činnost na Žofíně, a aby dostal úvěr od bank, musí mít jistotu, že bude na Slovanském ostrově pokračovat.

Opozice nyní volá po tom, aby městská část o prodloužení nájemného rozhodovala až po volbách. A to v otevřeném výběrovém řízení, v němž mohou nabídnout firmy vyšší nájemné, než platí současný nájemce.

„Jde o velký komplex, kde se pronájmy pro různé akce pohybují v řádu statisíců korun. Cena za nájem by měla být vyšší,“ míní Kučera. „Výši nájemného vhodnou pro rok 2024 stanoví odborný posudek,“ říká Lomecký.

Přestože tvrdí, že radnice ještě není rozhodnutá, zda současnou smlouvu nájemci prodlouží, či nikoli, zároveň míní, že není třeba za každou cenu měnit něco, co funguje.

„S dosavadním provozováním Žofína jsme spokojeni. I k tomu budeme přihlížet. Nerozhoduje jen cena,“ dodává starosta Prahy 1.

Nájmy obchodů v Pařížské

Nájemní smlouvy u Žofína nejsou jediné, kvůli kterým vedení Prahy 1 v poslední době slyšelo kritiku. V červnu dala radnice na svou úřední desku záměr prodloužit smlouvy obchodních prostor v Pařížské ulici firmě Luxury Brand Management, za níž stojí manželé Michaela a Zdeněk Bakalovi.

Platnost smluv přitom měla vypršet nejdříve v roce 2020 a většina z nich platila až do roku 2025. Pražští Piráti tehdy kritizovali městskou část za to, že nabídku pořádně nepropagovala, když by za podobné prostory mohla dostat vyšší částky, než jí z pronájmu dosud plynou.

Praha 1 tehdy argumentovala stejně jako v případě Žofína. Uvedla, že zveřejnila pouze záměr o prodloužení smluv, o které požádala firma. Prodloužit smlouvy nakonec radnice odmítla. Lomecký tehdy sdělil, že očekává, že se v plánovaném výběrovém řízení podaří dosáhnout výrazně vyšších nájmů.