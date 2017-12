Divoké parkování na Národní třídě strážníci nepokutují, přibudou sloupky

Stačí ujít pár kroků a člověk narazí hned na několik případů. U obchodního domu Quadrio v Purkyňově ulici parkují přes chodník auta, a to navzdory jasně viditelnému zákazu zastavení. Kousek dál, u Škodova paláce, stojí na vyvýšeném přechodu černá limuzína.



Asi nejviditelnější problematické místo je na Národní třídě před klášterem a kostelem svaté Voršily. Auta zde parkují přímo na chodníku, často tak blízko kostelním schodům, že znemožňují průchod lidem s kočárky a chodci si zde musejí dávat přednost.

Poblíž je značka, která povoluje stání na chodníku pro maximálně patnáctiminutové zásobování. Za ní následuje dlažbou a bílou barvou ohraničený prostor, kam se vejdou dvě dodávky. Auta však parkují i mimo něj.

„Značka mi to dovoluje,“ říká reportérovi MF DNES jeden z řidičů nastupujících do černého sedanu. Mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota mu dává za pravdu: „Běžný motorista by podle značky soudil, že je podélné zastavení na patnáct minut, jak určuje dodatková značka, povoleno.“



Provedení parkovacího zálivu se nezdá městské policii, protože pokud stojí vozidla na této odlišné dlažbě, ostatní řidiči ji nevidí a oprávněně se domnívají, že platnost svislé dopravní značky je až pět metrů před nejbližší křižovatku.

„V praxi to vypadá tak, že v případě, kdy je „záliv“ plně obsazen již parkujícími zásobovacími vozidly, je noc, či nasněženo a není vidět, řidič, který se řídí svislou dopravní značkou, může parkovat až k hranici následující křižovatky, tak jak mu to zákon umožňuje,“ říká mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Značka povolila parkování

Několik strážníků oslovených na místě MF DNES bylo stejného názoru, tedy že řidiči zde parkují oprávněně, a jejich vozy by nepokutovali. Dříve k tomu docházelo, avšak radnice podle jejich vyjádření stání „zlegalizovala“ zmíněnou dopravní značkou.

První městská část, jejíž dopravní odbor zde onu značku umístil, je jiného názoru.

„Vozidla by tam s výjimkou místa pro zásobování parkovat neměla. Na jaře chodník osadíme antiparkovacími sloupky,“ informuje mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Radnice zároveň přiznává, že je to pro strážníky obtížné místo.

Národní třída figuruje i na portálu Chodci sobě, kde si na auta parkující na chodníku stěžoval uživatel Michal Kaňka. Městská policie však zaslala pouze obecnou odpověď.

„Podnět byl postoupen podle místní příslušnosti Obvodnímu ředitelství MP Praha 1,“ píše se na portálu ve vyjádření ředitelství městské policie z devátého prosince.

Portál v roce 2012 spustily Pražské matky. Jejich předsedkyně Jarmila Johnová se setkala s rozporuplnou reakcí nejen od policie, ale také od úřadů a veřejnosti.

„Lepili jsme na auta samolepky, které upozorňovaly na to, že řidiči parkují špatně. Odezva od Pražanů ale byla špatná,“ říká. „Hodně lidí má pocit, že má právo parkovat. Všichni se se svými auty do města nevejdeme,“ myslí si Johnová.

Podobný problém se objevil i po rekonstrukci Kaňkova paláce, který stojí o něco dále. Přilehlý chodník se zrušením průchodu rozšířil, čímž zanikla místa pro auta. Řidiči si pak navykli parkovat přímo na chodníku, i když jim to žádná značka nedovolovala. Městská policie začala řidiče pokutovat a na místě se posléze objevily patníky zamezující vjezdu na chodník, čímž se situace vyřešila.

Úředníci pomohou policii

Praha 1 se kvůli špatnému parkování na celém svém území chystá k nezvyklému kroku. Najme minimálně čtyři úředníky, kteří budou za pomoci aplikace v mobilu kontrolovat auta v zónách placeného parkování. Pokud odhalí neplatiče, zavolají strážníky. Další centrální městské části se k tomu nechystají.

„V lednu od magistrátu přebíráme prvoinstanční přestupkové řízení v oblasti parkování. Úředníci budou kontrolovat ulice, aby zajistili místa obyvatelům,“ říká radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

V současnosti jsou řidiči kontrolováni nejen strážníky, ale i speciálním monitorovacím autem, které skenuje registrační značky. Kdo parkuje v zóně neoprávněně, tomu systém zašle vyrozumění o pokutě. Podle radního Bureše je systém „nastaven na výběr pokut, ne na ochranu rezidentů“.

VIDEO: Snadným trikem se šoféři vyhýbají pokutám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Auto totiž nedonutí provinilého okamžitě odjet, a místní tak nemají kde zaparkovat.

„Úředníci budou každý den na ulici. A to i večer, aby například kontrolovali přeplněná okolí restaurací,“ vysvětluje radní pro dopravu.

Nová pravidla ohledně přestupků začnou platit od 1. ledna. Dříve se pokutami za parkování zabýval magistrát a v případě odvolání ministerstvo dopravy, které pokuty nestíhalo vyřizovat. Nyní budou přestupky řešit přímo jednotlivé městské části. Když se řidič odvolá, posoudí věc na magistrátu.