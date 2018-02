Investor chce na Zličíně stavět parkoviště P+R, žádá pomoc magistrátu

Hlavní město už loni v červnu souhlasilo s nabídkou spolupráce od společnosti Č. R., dosud však obě strany žádnou dohodu nepodepsaly. Posun nastal teprve v úterý, kdy rada hlavního města po svém jednání pověřila magistrátní odbor majetku, aby posoudil výhodnost podmínek pro město z hlediska financování i po stránce smluvních vztahů s investorem.

Úředníci z odboru následně radním doporučí další postup. „Analýza by měla být hotová za dva, maximálně tři měsíce,“ slibuje radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).



Termín je to šibeniční, začít stavět by se totiž podle některých odhadů mohlo už letos v srpnu. „Investor na projektu pracuje intenzivně, takže když se město definitivně rozhodne účastnit, tak to bude otázka několika měsíců, než se poprvé kopne do země,“ je přesvědčen Procházka. Pokud by se tak nakonec stalo, první etapa stavby terminálu by měla sloužit řidičům už za dva roky.

Po více než půlročních jednáních se zdá, že magistrát je rychlé výstavbě terminálu nakloněn. A to už jen z toho důvodu, že se mu na jiných místech zatím příliš nedaří budovat tolik potřebné plochy pro odstavená auta.

Jako nejpravděpodobnější scénář se v tuto chvíli jeví, že Praha se stane vlastníkem parkovacího objektu. Radními včera projednaný materiál totiž hovoří o tom, že by společnost Č. R. vytvořila dceřinou firmu, do které kapitálově vstoupí město. Ta následně zajistí výstavbu, zatímco Č. R. bude mít na starosti přípravu a dohled nad stavbou.

Kde také mají vzniknout záchytná parkoviště P+R Praha 4: Nádraží Krč (300 míst),

Nové Dvory (150 míst) Praha 5: Dobříšská (500 míst)

Dobříšská (500 míst) Praha 6: Dlouhá míle

(1 000 míst) Praha 10: Depo Hostivař

(až 100 míst) Praha 11: Opatov (1 000 míst)

Opatov (1 000 míst) Praha 13: Stodůlky (až 600 míst)

Stodůlky (až 600 míst) Praha 14: Černý Most (880 míst)

Černý Most (880 míst) Praha 15: Hostivař (150 míst)

Hostivař (150 míst) Libuš: Depo Písnice (800 míst)

Depo Písnice (800 míst) Zličín: Ringhofferova (500 míst),

Řevnická (720 míst)

Po dokončení prací pak magistrát stoprocentně převezme dceřinou společnost, včetně objektu terminálu a za to soukromé firmě zaplatí deset procent ceny stavby. „Budeme hledat cestu, aby to bylo pro město co nejlevnější. Teď ještě neznáme jednu nejvýhodnější variantu,“ odmítá radní Procházka předem prozrazovat podrobnosti.

Složitých jednání se průběžně účastní také zástupci okolních obchodních center, jako je Metropole Zličín, Globus nebo IKEA. Ti by se mohli do financování celé akce také zapojit. A to zejména při vzniku navazující infrastruktury, kterou by mimo jiné využívali i jejich zákazníci.

Neshody v radě urovnány

V pohledu na chystaný parkovací terminál nebylo vedení Prahy dlouho jednotné. K plánu se stavěl rezervovaně zejména náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Jeho obavy ale prý už pominuly.

„Jsem rád, že se projekt po absolvování řady jednání oproti původnímu záměru výrazně zpřesnil. Má už i kladné stanovisko Prahy 13. V této podobě jej vnímám jako velkou příležitost, kterou je nyní potřeba odpracovat,“ podotýká Dolínek. Záměr se přímo nedotýká jen Prahy 13, ale i Prahy 17, a zejména pak Zličína, na jehož území se má stavět nejvíce. Zdejší radnice si však stěžuje na nedostatek informací.

„Zatím jsme žádné konkrétní podklady nedostali. Obecně chápeme, že jsou parkovací kapacity potřeba, je však nutné mít nejprve vyřešenou budoucí dopravní situaci a musí být také jasně doloženo, že výsledná stavba nepoškodí naše občany,“ tvrdí starostka Zličína Marta Koropecká (Pro Prahu).

Zároveň upozorňuje, že městská část aktuálně s magistrátem jedná o vybudování jiných dvou záchytných parkovišť na svém území. „Jedno má vzniknout u metra Zličín a druhé o kus dál u depa, na ně jsou už dokonce vyčleněny finance z rozpočtu hlavního města na letošní rok,“ dodává Koropecká.

Hlasitého odporu se vedení magistrátu alespoň prozatím nemusí obávat ani od nejsilnější opoziční strany. „Nepovažuji to za špatný nápad. Ale předpokládám, že nám to bude ještě blíže představeno, abychom se seznámili s konkrétními podmínkami,“ uzavírá opoziční zastupitel a člen dopravního výboru Jiří Nouza (TOP 09) .