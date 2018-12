Praha nechala v budově magistrátu instalovat turnikety kvůli bezpečnosti

„Instalace tohoto řešení souvisí s nárůstem incidentů zejména u výtahu páternoster, který navštěvuje obrovské množství turistů. Mnozí z nich nerespektují pokyny pro jeho bezpečné užívání a snaží se do něj vstoupit opilí nebo i s kočárky,“ uvedl Hofman.

Turniket bude pouze u zadního služebního vchodu, který je určen pro zaměstnance úřadu. Ti jím projdou na služební kartu. „Služební vchod zůstane i nadále přístupný hendikepovaným osobám, pro které bude k dispozici navíc i obsluha. Režim hlavního vchodu zůstává nezměněn. Úřad nezavíráme a zůstává i nadále otevřený,“ uvedl Hofman.

Na Mariánském náměstí prý navíc nesídlí odbory, které by navštěvovala veřejnost. „Tyto agendy se koncentrují zejména ve Škodově paláci,“ dodal.

Bezpečnostní rámy a turnikety u hlavního i služebního vchodu plánovalo minulé vedení města. V rámci elektronické kontroly chtěl magistrát nakoupit stovky čteček, kamer a požárních hlásičů. Zaměstnanci by při vstupu používali čipové karty a návštěvníci by museli na recepci nahlásit osobní údaje, zavazadla by procházela rentgenem. Po kritice z řad opozice i některých koaličních zastupitelů od záměru tehdejší vedení Prahy ustoupilo.