Nepřišel jsem krást a flákat se, říká k nové roli starosty Pavel Novotný

Na ustavující zasedání nově zvolených řeporyjských zastupitelů se přišly podívat desítky lidí. Pavel Novotný se v obřadní síni, kde se jednání konalo, objevil mezi prvními. Byla na něm patrná lehká nervozita. V úvodu vyzvala končící starostka Marcela Holovská (BEZPP za STAN) všechny zastupitele, aby složili zákonný slib.



„Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu Městské části Praha – Řeporyje a jejích občanů, a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ přečetla jeho znění. „Slibuji,“ řekli postupně všichni včetně Novotného a potvrdili to svým podpisem.



Volba starosty pak byla rychlá. Novotný měl sice protikandidáta – Jiřího Blažka ze Sdružení nezávislých kandidátů Řeporyje – ten ale získal jen čtyři hlasy. Pro Novotného hlasovalo sedm zastupitelů, vedle šesti zástupců koalice i Michal Tuma z ANO.



„Teď bych měl mít řeč. Já jsem si ji napsal a pak jsem zjistil, že má patnáct minut. Říkám, rukojmí z vás dělat nebudu, tak jsem ji vyškrtal na deset. A pak mi zavolala maminka a řekla, hlavně mluv pomalu. Tak jsem si ji pomalu přečetl a měla zpátky těch patnáct. Znovu jsem ji seškrtal, tak aby měla „pomalu“ deset. A pak jsem zjistil v zákoně, že ta řeč může mít jen pět minut. Poprvé a naposledy poruším jednací řád zastupitelstva. Dejte mi těch pět minut navíc, já vám potom dám čtyři roky,“ řekl úvodem Novotný.



„Řeporyje miluju, je to dobrá adresa,“ pokračoval s tím, že už jako devítiletý přišel v doprovodu maminky na radnici a oznámil, že to bude jeho pracoviště. „Asi jsem chtěl vždycky být starostou. Když jde o Řeporyje, nekoukám nalevo, napravo a už vůbec ne do země, já nemlčím. Uvědomuji si, do jak šíleného podniku se chci pustit. Kdo si myslí, že jsem se sem přišel flákat, nebo něco ukrást, ten nepodepisoval koaliční smlouvu s Piráty,“ prohlásil Novotný.

Složení, podle svých slov nejlepšího možného, zastupitelstva bere jako kladný bonus vítězství ve volbách, chce spolupracovat s opozicí. Bojovat bude proti zvažované výstavbě Dotřiďovacího centra komunálního odpadu a to „všemi prostředky, i za cenu občanské neposlušnosti“.

„Potřebujete starostu dospělého, rozvážného a razantního zároveň. Půjde-li to jenom trošku, tak mluvícího pomalu a srozumitelně, a už nikdy vystrkujícího zadek v bulvárním tisku,“ zdůraznil Novotný a některé přítomné tím pobavil. „Potřebujete starostu připraveného tasit meč, kdykoliv by na Řeporyje chtěl být někdo ošklivý. Já přesně takovým starostou Řeporyjí, našeho domova, budu. To vám slibuji,“ dodal.



Novotný bude uvolněným starostou, funkci bude vykonávat na plný úvazek. Podle svých slov bude pobírat plat kolem 40 tisíc korun. Uvolněni budou i jeho dva místostarostové – David Roznětinský a Lucie Sequin. Oba kandidovali za Koalici Strany zelených a České pirátské strany. Sequin se stala zastupitelkou poté, co rezignoval Jan Liška zvolený za stejné uskupení.

Novotný poděkoval končící starostce Holovské. Vedení zastupitelské schůze se pak chopil velmi razantně. „Je nad očekávání dobrý. Spousta věcí je tady rozjetých a očekávám, že je úspěšně dotáhne. V tuhle chvíli strach o Řeporyje nemám,“ řekla iDNES.cz už bývalá starostka.

„Nervozita byla, dolehlo to na mě už po těch volbách. Cítím odpovědnost, cítím kříž, obec ke mně vzhlíží,“ komentoval svoje pocity po jednání Novotný. Prohlédl si také svou kancelář.



„Tady budu mít Havla (fotografii visící na stěně - pozn. red.) a ještě jednoho Havla budu mít dole v zasedací místnosti, už jsem se rozhodl. Paní starostka mi vynadala, že to vypadá z médií, že tady visel Zeman. Nevisel tady Zeman, ale bude tady viset Havel,“ říká Novotný. V úterý začíná v této kanceláři nový starosta úřadovat.