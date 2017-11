Policie po letech opět sebrala drogový gang z Peček, tresty nepomohly

„Policie zatkla celkem osm lidí, které obvinila z distribuce a výroby drog. Jedná se o stejné osoby, které policie zatkla při razii v roce 2013,“ informovala kolínská mluvčí policie Martina Fejfarová.

Dva muže a šest žen ve věku 21 až 61 let soud poslal do vazby. I před lety byli stíháni vazebně, po třech rocích ale museli být loni na podzim propuštěni.

Policisté na případu stále pracují a je možné, že ve vazbě skončí i další členové gangu. Při razii objevili policisté také ženu, na kterou byl dříve vydán zatykač kvůli majetkové trestné činnosti.

Obviněným hrozí vzhledem k jejich trestní minulosti až deset let za mřížemi.

„V Pečkách jde o letitý problém, kdy jsme tam zasahovali již mnohokrát, za posledních zhruba deset let šlo o osm zásahů. Distribuce pervitinu a heroinu probíhá na stále stejných adresách a zabývá se jím stejný okruh osob, jde o čtyři rodiny,“ řekl šéf kolínských kriminalistů Michal Dupák. Policie se podle něj na razii připravovala od letošního jara.

Zadržení podle Dupáka neprodávali drogy na ulici, ale přímo z domova. Drogy byly většinou uložené v kuchyni nebo v ložnici. Při razii policisté našli několik tisíc korun a několik stovek dávek drog.

Drogy se podle Dupáka nevyráběly přímo v Pečkách. „Oni mají síť vařičů, které obměňují. Podle poptávky berou určité množství pervitinu a heroinu,“ řekl.

Starosta Peček Milan Urban aktivitu policie vítá. „Vždycky po těch zásazích je tady chvíli klid, ale je potřeba, aby to bylo dokončeno i z druhé strany, aby ti distributoři byli pozavíraní, protože jinak to do roka začne znova,“ řekl Urban. Pečky patří ve středních Čechách k nejproblematičtějším oblastem z hlediska drog.

Suroviny opatřovali Bulhaři

V roce 2013 tam policie zatkla celkem 13 lidí. Všichni byli spojeni s výrobou nebo distribucí drog, převážně pervitinu. Okresní kolínský soud následně uložil několika cizincům z Bulharska šestiletý trest a vyhostil je ze země. Zbylí členové gangu dostali tresty mírnější, ale byli odsouzeni nepodmíněně (více o soudu zde).

Do Peček se drogy dostávaly právě díky Bulharům a hlavní výrobny se nacházely na Mělnicku či Příbramsku. Do Peček se kvůli obchodu s drogami sjížděli toxikomani z Kolínska i Prahy.