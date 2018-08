Za utonulé vietnamské chlapce se konala pietní akce, přišlo 150 lidí

„Tuto pietu jsme chtěli zároveň věnovat tématu lhostejnosti,“ uvedl jeden z řečníků. Podle něj je důležité lhostejnost ve společnosti překonávat a nemlčet, když se děje bezpráví. „Všichni jsme dnes pozůstalí,“ prohlásil další z účastníků, evangelický teolog Petr Sláma. Česko-vietnamská společnost žádá vyšetření události.

Jeden z organizátorů akce svolané přes Facebook Bohdan Bláhovec novinářům řekl, že bylo cílem udělat gesto směrem do společnosti a upozornit na to, kam vede lidská lhostejnost. „Naším záměrem není hledat viníky. Nechceme nikoho pranýřovat,“ zdůraznil.



Okolnosti čtvrtečního utonutí dvou dětí šetří policie.

Podle některých svědků personál areálu otálel s pomocí rodičům, kteří děti hledali. Ředitel areálu Robert Nedvěd ale kritiku odmítá.

„Stává se alespoň jednou týdně, že se zde nějaké dítě ztratí, obvykle se do deseti minut najde. Není možné, aby se lidi vyháněli z vody pokaždé, když se někdo ztratí, myslím, že jsme udělali maximum toho, co jsme dělat mohli,“ dodal Nedvěd s tím, že se personál navíc snažil maminku dětí uklidnit.

Podle svědků události lidé chtěli usnadnit pátrání tím, že požádali místní pracovnici, aby rozhlasem vyhnala lidi z vody, ta to ale odmítla. Podle ředitele to pochybení nebylo.



Dispečink záchranné služby přijal informaci o dvou ztracených sedmiletých chlapcích ve 14:44. Hledání ale bylo neúspěšné. Záchranáři odjeli zpět na základnu po hodině, kde byli připraveni k výjezdu. Zpět na místo byla záchranná služba povolána v 16:51, kdy se těla hochů podařilo najít.



Po chlapcích pátrali potápěči i psovodi, nebylo jasné, zda jsou děti ve vodě, nebo na břehu. Nedvěd poté uvedl, že matky dětí personálu neukázaly, kde byly děti naposledy a že by mohly být ve vodě. Proto prohledávali jen okolí a do vody se nedívali. Do pátrání byl zapojen také vrtulník s termovizí, který byl ale následně odvolán.