Baštou pražské ODS v Praze 2 mohou při volbách otřást Piráti

„Zatím jsem se nerozhodla. Ještě je čas,“ říká Černochová, která je vedle funkce starostky také poslankyní.

Jana Černochová stojí v čele radnice druhé volební období. Spolu s ní Praze 2 vládnou i další známé tváře občanských demokratů - Alexandra Udženija coby 1. místopředsedkyně strany a exprimátor Bohuslav Svoboda. ODS zatím nechce říct, kdo bude na horních místech kandidátky do podzimních voleb, přesto ze strany zaznívá, že nechystá převratné změny.



Ač jsou občanští demokraté v Praze 2 dlouhodobě oblíbení, od posledních voleb udělali několik rozhodnutí, která obyvatele dvojky popudila.

Odpor vzbudil souhlas s developerským projektem u Nuselských schodů. V zahradě kolem historické roubenky chtěl investor vybudovat desítky bytů a garáže. Jeho plán se zatím k cíli neposunul. Podle posledních zpráv se záměr nelíbí památkářům, jejichž povolení je pro stavbu nutné.

Zahrady byly celkově toto volební období pro radnici prokletím. Vedení Prahy 2 sklidilo kritiku i za ukončení činnosti komunitní zahrady Smetanka v areálu základní školy. Černochová odůvodňovala krok tím, že tam vznikne pro žáky sportovní hala. Ač truhlíky zmizely, místo zůstalo prázdné, projekt nezískal povolení památkářů.

Největším vyzyvatelem ODS v Praze 2 mohou být Piráti. I přesto, že jejich buňka na dvojce teprve vzniká. Právě v Praze 2 získali loni v parlamentních volbách o několik hlasů více než ODS.

Odpadlíci pomáhají konkurenci

Formujícím se Pirátům radí i lidé z jiných politických stran. „Na schůzky chodí i bývalí členové ODS či ČSSD,“ říká místopředseda pražských Pirátů Vít Šimral bez dalšího přiblížení.

Ze zápisu schůzek na veřejném pirátském fóru vyplývá, že se jednání účastnil bývalý starosta Prahy 2 Jiří Paluska (ODS), jenž rezignoval na svůj post, když byl obviněn ze zneužití pravomocí, což nakonec soud odmítl. Na setkání byl i Jan Pech, bývalý místostarosta za ČSSD, jenž funkci opustil po neshodách týkajících se změn ve školách.

Podle Šimrala však tito lidé na kandidátce nebudou. Na post lídra má strana tři adepty. Jsou jimi předseda spolku Legalizace.cz Robert Veverka, výtvarník Jaroslav Němec či informatik a právník Robert Rameš. Na kandidátce se může objevit i kněžka chaosu. Tak sama sebe dříve popsala Lýdie Bartošová, manželka celostátního předsedy Pirátů.

Ačkoli Piráti jednali se Zelenými o společné kandidátce, nakonec se tento týden rozhodli, že půjdou do voleb samostatně. „Nerozešli jsme se ve zlém. Oni chtějí budovat svou značku, zatímco my nechceme potlačit naši identitu a práci, kterou několik volebních období děláme,“ říká Michal Uhl, předseda Zelených v Praze 2.

V tamním zastupitelstvu patří strana k nejvýraznějším zástupcům opozice. Zelení ještě budou jednat s dalšími stranami o možné spolupráci.

Do boje o vinohradskou radnici by chtěl také výrazněji zasáhnout volební tandem stran TOP 09 a STAN. Kdo by mohl být lídrem za topku, zatím oblastní organizace nechce říct.

STAN bude v Praze 2 novinkou, dosud tam hnutí nekandidovalo. V městské části už však vznikla stranická buňka, kterou vede Karel Koželuh. Býval místostarostou Prahy 1 za SNK ED, ale byl z funkce odvolán kvůli údajným pochybením, která tehdy odmítl. Následně měl být dvojkou TOP 09 do voleb v Praze 1 v roce 2010, ale nakonec jej strana z pozice bez vysvětlení vyškrtla.

Ve vedení radnice je nyní i hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB), jehož hlavním bodem programu byl prodej městských bytů nájemníkům. Velkou privatizaci se mu podařilo prosadit. Radnice si prodejem přišla asi na dvě miliardy korun, s nimiž pořádně nevěděla, jak naložit. Takovou sumu si vydělala i přesto, že byty nájemníkům prodávala se slevou až 43 procent.

Zhruba rok po volbách čelila místostarostka Michaela Mazancová (OSB) kritice za to, že si v rámci privatizace koupila byt 5+1 poblíž Národního muzea za 4,3 milionu korun, ač v té lokalitě stojí podobné příbytky okolo 10 milionů.

OSB chce podle svého radního Jaroslava Šolce jít do voleb znovu, na kandidátce by měli být i současní zastupitelé. Neúspěchu se Šolc neobává. A to i přesto, že uskupení mělo stovky členů, ale mnoho jich ho opustilo po koupi bytu a nic jiného než privatizaci podle dalších stran nemohou OSB nabídnout. „Nejsme zaměření jen na privatizaci,“ odmítá kritiku Šolc.

Tahák v podobě ministrů

Hrozba neúspěchu se vznáší i nad ČSSD, čemuž přispívá i její loňský propad v parlamentních volbách. Pokud se strana nedohodne na volební koalici s dalším uskupením, nemusí překročit potřebnou hranici pěti procent hlasů.

Jako lákadlo na voliče by tak mohli podle informací MF DNES dát sociální demokraté na kandidátku dva bývalé členy vlády. Současného senátora Jiřího Dienstbiera a exministryni sociálních věcí Michaelu Marksovou.

Nevýraznými v opozici byli i členové ANO. Podle předsedy hnutí v Praze 2 Petra Novotného už ANO vybralo lídra kandidátky, kterého však ještě musí schválit všichni členové organizace v Praze 2.

„Do té doby vám jméno kandidáta neřeknu,“ líčí Novotný s tím, že on sám coby lídr z roku 2014 už tahounem kandidátky znovu nebude.